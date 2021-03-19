ЕР: инвалидов следует обеспечить дополнительными гарантиями при трудоустройстве

Старт обсуждения изменений в закон «О занятости», предложенных «Единой Россией». Фото: Пресс-служба Единой России

Партия «Единая Россия» вынесла на обсуждение общественности законопроект о занятости. Результаты отразят в поправках ко второму чтению документа, что запланировано на апрель.

Документом предусматривается, что работу центров занятости обновят и они станут комфортными учреждениями с ориентацией преимущественно на своих клиентов. По сути планируется организация цифровой службы занятости населения, в частности при помощи сайта «Работа в России». Компании со штатом персонала от 25 сотрудников обяжут публиковать сведения о вакансиях на портале, в том числе это касается специальных рабочих мест для инвалидов, пишет Nashgorod.

«По моему мнению, в перспективе возможности портала «Работа в России» следует расширять, чтобы с его помощью доступно было подавать заявления для прохождения обучения, подтверждать подлинность дипломов об образовании, проходить видеоинтервью», - заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Как он считает, нужно расширить и категории тех, кому нужна поддержка в поиске работы, в первую очередь это касается инвалидов. Работодателям будет доступно получение льгот по налогам только по факту их найма, благодаря чему будут исключены любые манипуляции в процессе трудоустройства граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Также депутаты ЕР сообщили, что в число тех, кто испытывает трудности в поиске работы, необходимо включить и выпускников вузов в возрасте до 25 лет.

Сейчас этой поддержкой могут воспользоваться только выпускники профтехучилищ в возрасте 18-20 лет, впервые столкнувшиеся с поиском работы. За эту инициативу высказались и представители профсоюзов.

Предложение ЕР предоставит гарантию для выпускников на получение первого рабочего места и будет способствовать реализации поручения главы государства Владимира Путина о содействии трудоустройству выпускников вузов.

Кроме этого, членами партии было предложено сохранять выплаты официально зарегистрированным безработным на время их профессионального обучения, а услуги службы занятости предоставлять и для граждан со статусом самозанятых. Еще может быть введена возможность заверять электронные обращения в службу занятости простыми цифровыми подписями, а предоставление услуг будет производиться максимально просто, в частности в электронном формате.

Как передает интернет-сайт «Единой России», 18 февраля партия внесла на рассмотрение Госдумы поправки в закон о занятости.

«Законопроект «Единой России» о занятости на системной основе решает целый ряд социально ориентированных задач. На мой взгляд, предложение расширить функционал цифровой платформы «Работа в России» позволит решать дистанционно большее количество вопросов в сфере занятости.

В случае принятия закона внедрение электронной формы оказания госуслуг в сфере занятости наравне с очным приемом, а также цифровых технологий трудоустройства соискателей станет повседневной реальностью. А это означает одно - права и интересы человека труда будут учитываться на всех уровнях.

Еще один важный момент, на который следует обратить внимание, -это передача полномочий региональных центров занятости на федеральный уровень. Создание единой системы – давно назревшая необходимость», - сказала Юлия Величко, представитель Мурманского областного совета профсоюзов, член Общественной палаты РФ.

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