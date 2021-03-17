От макарон до красной икры: Что за год насобирала «Тележка добра» в Заполярье

Президент поблагодарил волонтеров за проделанную работу. Фото: Молодежка ОНФ Мурманская область

Мурманская область славится добрыми и отзывчивыми людьми. Когда кругом лишь холод, северяне с горячим сердцем всегда найдут способ помочь окружающим.

75 тонн еды

Почти год назад, 6 апреля 2020 года, в разгар пандемии коронавируса, в Мурманской области, как и по всей стране, началась акция «Тележка добра», призванная помочь нуждающимся. Кольский край стал одним из первых регионов, где дали старт мероприятию.

- Суть акции проста для каждого: отправляясь в магазин, необходимо купить продукты длительного срока хранения (крупы, макароны, консервы, мука, сахар и т. п.) и оставить их в тележках в специально отведенных местах в торговых точках, - рассказала координатор проекта Анна Калита.

Тележки стояли в магазинах «Евророс» по всей Мурманской области. Однако пока из-за закрытия сети в регионе «Тележек добра» нет. Но по всей стране сейчас работает около 400 точек сбора продуктов. К акции подключились как крупные сетевые магазины, так и маленькие частные магазинчики.

За минувший год в регионе собрали более тысячи продуктовых наборов для нуждающихся. Фото: ОНФ Мурманская область

- За год проведения акции, которая стала по-настоящему народной, по всей стране было собрано более 75 тонн продуктов. Когда акция начиналась, а это был период карантина, продукты развозились тем людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, в основном пожилым. Сейчас волонтеры помогают многодетным семьям, маломобильным гражданам, подшефным бабушкам и дедушкам, - отметила Анна.

Подарки из тележки

Со временем в таких тележках стали появляться не только продукты, но и подарочные наборы, сладости. Акция трансформировалась под праздники.

Например, перед Новым годом волонтеры перевоплощались в Дедов Морозов и Снегурочек и радовали детишек в больницах и из многодетных семей подарками. А к 23 Февраля в тележках стали появляться мужские носки и дезодоранты, перед 8 Марта - духи и декоративная косметика.

- Люди с душой подходят к наполнению тележек и покупают практически как для себя, поэтому в них можно увидеть даже самые неожиданные продукты - от любимой колбасы до красной икры, - подчеркнула наша собеседница.

В этом году «Тележку» не укатили на склад - акция продолжается. С начала года по всей стране передано более 4500 тысяч продуктовых наборов, а в Мурманской области собрали более тысячи наборов за 2020-й. Люди с благодарностью принимают помощь и своими улыбками заряжают волонтеров энергией, которая им всегда нужна.

Прошлой весной, в период карантина, волонтеры часто помогали пенсионерам. Фото: ОНФ Мурманская область

«Эффективно и от души»

А совсем недавно, 4 марта, Анну Калита пригласили на встречу участников акции «Мы вместе» с президентом России Владимиром Путиным в Екатерининский зал Кремля.

- Рассказать главе государства об этой акции мне выпала возможность уже во второй раз. В апреле прошлого года, когда акция только набирала обороты, я участвовала в онлайн-встрече с волонтерами, и уже тогда мы ощутили огромную поддержку этой замечательной акции. Уже на личной встрече в Екатерининском зале Кремля в этом году я смогла лично рассказать о развитии акции на протяжении года. Ну и, конечно, пригласить всех присоединиться и поучаствовать, - отметила она.

Комментируя выступление мурманчанки, Владимир Путин сказал: «Просто, эффективно и от души. Это дает возможность каждому человеку проявить себя».

Президент также поздравил волонтеров с годом совместной работы и отметил, что несмотря на то, что пандемия потихоньку идет на спад, надеется, что они продолжат творить добрые дела.

- Тем не менее вызовов у нас еще много, и они носят весьма опасный характер. Поэтому ваша работа нужна, ваша поддержка востребована. Надеюсь, что вы эту работу не оставите, - подчеркнул глава страны.

Анна Калита лично рассказала Владимиру Путину о народной акции. Фото: Единый волонтерский центр МО

Отметим, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис пообещал и дальше поддерживать волонтеров. Будут выделены гранты в размере 8,5 миллиона рублей на развитие добровольческих инициатив.

СПРАВКА «КП»

Чем еще северяне могут помочь

Также в Мурманской области акции по сбору продуктов и средств гигиены для бездомных людей периодически проводит мурманская благотворительная организация «УЛИЦА». (vk.com/rboostreet)

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