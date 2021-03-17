Власти Мурманска поддержали предложение других городов о стерилизации домашних животных

Предложение изменить закон об ответственном обращении с животными поддержали 16 российских городов. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Мурманске, как и по всей области, проблема бездомных животных никуда не исчезает из года в год. В 2019-м, например, поступило 525 жалоб от жителей Заполярья на бродячих хвостатых. На людей нападают агрессивные псы, причем некоторым не удается отделаться лишь царапинами...

С 1 января 2021 года изменились правила отлова бродячих собак. Тех, кто проявил повторную агрессию, выпускать обратно на волю не будут - они остаются на пожизненное содержание в специальных приютах. Хорошо ли это для людей? Скорее всего, да. А для четвероногих - вряд ли, ведь условий для содержания большого количества животных нет, а это значит, что их будут ликвидировать. Тем временем, четвероногие друзья продолжают плодиться на улице.

Как сообщают "Известия", недавно в мэрии Улан-Удэ выступили с инициативой изменить закон об ответственном обращении с животными, так как там возросло количество нападений бродячих собак. Предложение поддержали власти 16 российских городов. Так, в Казани, Нижнем Новгороде и Калининграде не против ввести обязательную регистрацию домашних животных их хозяевами. В последнем городе также выступили "за" стерилизацию питомцев и введение налога на животных.

К слову, введение обязательной стерилизации хвостатых, которые содержатся дома, поддерживают также в Мурманске, Ульяновске и Самаре.

В правительстве Бурятии согласились с частью предложений мэрии Улан-Удэ. Например, власти одобрили стерилизацию (исключение - если животных содержат для получения потомства) и регистрацию животных. Руководство отметило, что с трудностями в исполнении закона столкнулись и в других регионах России, поэтому есть смысл создать межрегиональную рабочую группу по решению проблемы безнадзорных животных. Правда, о сроках создания такой команды не говорится.

Как сообщил на днях глава администрации Мурманска Евгений Никора, сейчас разрабатывается специальная программа по организации на территории региона (в том числе в областном центре) частных приютов для содержания животных. Сейчас же о беспризорных животных следует сообщать в службу «051».

С начала января в разных городах Мурманской области отловили более 70 бродячих собак, а в прошлом году - 2585 животных без хозяев. В 2021 году на работу с бездомными животными муниципалитетам выделили субвенции в размере 56,5 миллиона рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске на маму с ребенком напали бродячие собаки. Две собаки из трех были чипированы (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru