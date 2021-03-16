Пик паводка в Мурманской области ожидается с 10 по 15 мая

Пока снег только падает, но ведь в апреле температура ожидаемо начнет переходить в плюс, а, значит, побегут ручьи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Весна не за горами. Снег надо динамично вывозить, а не просто складировать во дворах, - начал обсуждение подготовки к паводку губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Пока снег только падает, но ведь в апреле температура ожидаемо начнет переходить в плюс, а значит, побегут ручьи. В прошлом году сугробы выросли такие высокие, а воздух так быстро прогрелся, что случился сильный паводок: смыло мост через реку Колу, затопило Ленинский округ Мурманска и несколько дачных поселков в Кольском районе. Поэтому, учась на горьком опыте, в этом году к весне стали готовиться заранее.

- Высота снега на территории Кольского полуострова составляет от 40 до 90 сантиметров, что на 20-22 сантиметра меньше многолетних накоплений и на 10,6 - меньше прошлогоднего показателя. Толщина льда на водоемах составляет 33,75 сантиметра, что на 5,25 сантиметра меньше нормы прошлого года, - сообщил председатель комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Сергей Приходько.

Половодными реки станут уже со второй декады апреля, а пик половодья, по прогнозам, придется на период с 10 по 15 мая. Точный прогноз регионального гидрометцентра появится после 20 апреля, а потом его будут уточнять.

А пока разные ведомства готовятся к новому времени года. Так, уже мобилизуются человеческие ресурсы и проверяется техника, например, информационно–аналитический комплекс с дистанционным зондированием земли. Проверили автоматизированную систему оповещения северян в случае ЧС - все работает как часы. При необходимости введут ежедневные дежурства гидрологов, а оперативная группа направится для обследования водоемов в черте Мурманска и окрестностях.

- Существенных подтоплений не ожидается, - обнадеживает Сергей Игоревич.

Но в прошлом году паводка тоже не ждали, а он случился. И почти привел к транспортному коллапсу: железнодорожное сообщение с Мурманском было нарушено. В этом году, чтобы ЧП не повторилось, заранее провели рабочее совещание под руководством вице-губернатора Дмитрия Филиппова с участием представителей ОЖД, минприроды, "Мурманскавтодора" и других ведомств. На нем обсудили, что русло реки Колы надо привести в историческое состояние, говоря проще, очистить его и берега от мусора.

- Главе администрации Кольского района поручено разработать и представить план защиты поселения Кильдинское от грунтовых и паводковых вод, министерству дорожного хозяйства - контролировать дорожную ситуацию и состояние подъезда к селу Ковда, минприроды - количество воды в Большом питьевом озере и изучить возможность восстановления дамбы у Рогозера, - отметил Сергей Приходько.

Из федерального бюджета в регион могут поступить субвенции на расчистку реки Росты, из-за которой в прошлом году затопило Мурманск, также в заполярном бюджете будут уточнять суммы на установление зон подтопления Росты и Варзуги.

В период паводка планируется привлечь 5887 человек региональной Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 1262 единицы техники, 80 плавсредств и 2 единицы авиатехники.

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