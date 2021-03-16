Стали любимцами: в Мурманске сфотографировали пса, спящего на сосисках, и его друга

Дирекция центра собак не только не прогоняет, а, наоборот, защищает.

"Какие милахи!", "Очарование!" - жители Мурманска не скупятся на комплименты для двух собак, которые живут у торгово-развлекательного центра "Форум".

Две дворняжки оказались умными: поняли, что в таком людном месте голодным не останешься, поэтому прижились. Желтые бирки на ушах должны защитить их от тех, кто видит в животных угрозах, - все-таки привиты, стерилизованы и не агрессивны. Мокроносые и правда ведут себя образцово: бегают, виляют хвостами, к людям не пристают.

Одному из четвероногих дали кличку Каштан.

- Это свободолюбивый парняга. Ему нужны свобода и пространство!!! В квартире ему тесно будет. А светленький пес - Валера - без него заскучает .Они вместе 2 или 3 уже года. Нас вечерами домой до остановки провожают, - рассказала одна из сотрудниц ТРЦ Елена Волкова.

Две дворняжки оказались умными: поняли, что в таком людном месте голодным не останешься, поэтому прижились. Фото: Дмитрий Федотов.

Одна из собак облюбовала себе местечко у входа в центр и часто там спит на подстилке. Там ее и сфотографировали посетители в необычной позе: под попой у пса... сосиски.

- Только ленивый не фоткал этого зажравшегося песеля, - пишет Вячеслав Тертышный в группе "Мурманск".

Работники "Форума" объяснили, что собак кормят и они, и посетители. Вот и в этот раз кто-то положил им сосиски, просто пес спал и повернулся к ним попой.

Дирекция центра собак не только не прогоняет, а, наоборот, защищает. На видном месте повестили объявление "Просим вас быть лояльными к собакам, проживающим на улице: не дразнить, не обижать, не трогать. У этих собак нет дома, и они не виноваты в этом. Также просим не кормить у входа".

Горой за них стоят и сотрудники, они уверены, что сытые собаки, которых каждый день треплют за ухом, человека не обидят.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чиновница, требующая денег с родителей сбитого ей мальчика, сама попала в больницу. Женщину до гипертонического криза довела шумиха вокруг ДТП и суда (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru