Год прошел, коронавирус из Мурманской области не ушел

За год пандемии свыше 47 тысяч человек к Заполярье заразились COVID-19. Фото: Антон ЗАБИРОВ

19 марта 2020 года – день для Мурманской области в общем-то грустный: именно тогда регион узнал, что у нас появился нулевой ковидный пациент. Им стал 19-летний житель Ирландии Александр Гасс.

Напомним: парень приехал в Мурманск на международный чемпионат по шахматам. В мире уже была паника из-за COVID-19, но границы еще не закрыли, разве что всех прибывающих с отдыха на определенных курортах ждали самоизоляция и тест. Но чемпионат прошел, Александр собрал чемоданы и уже был у стойки регистрации в аэропорту «Мурманск», когда его взяли под белы рученьки и отправили в обсерватор. А все потому, что тест на коронавирус, который взяли перед началом соревнований, оказался предварительно положительным. Случилось это 16 марта, а через 3 дня пришло подтверждение – у Александра коронавирус.

Почему пришлось ждать? Сейчас мы привыкли, что в Мурманской области от момента забора материала до получения результата проходит не больше суток, и в Заполярье хорошо наладили СМС-информирование. А год назад анализы приходилось отправлять в Новосибирск – в лаборатории института «Вектор», который на тот момент единственный в стране знал, как правильно делать ПЦР-тест.

К счастью, Александр переболел COVID-19 легко, но две недели честно отбыл в областной больнице, откуда его выписали 29 марта. Как и французских шахматистов, которые тоже были на чемпионате и считались контактными. К слову, тогда многие, в том числе и работавшие на шахматных соревнованиях журналисты, сели на самоизоляцию.

И вот прошел год. Число заболевших коронавирусом в регионе (это и северяне, и гости Заполярья) превысило 47 тысяч человек и стремится к 48. Больше всего заболевших за сутки зафиксировали 2 декабря 2020 года – 290 человек, максимальное количество умерших за сутки – 9 человек. Первой жертвой COVID-19 на Кольском полуострове стала 67-летняя мурманчанка, умершая в Мурманском клиническом многопрофильном центре. Северянка страдала хроническими болезнями, в том числе сахарным диабетом, а из-за коронавируса у нее развилась пневмония. Спустя год опасная болезнь забрала уже более тысячи человек.

Самое тяжелое время во время пандемии… Сложно сказать, ведь вся пандемия – одно длинное испытание. Но, пожалуй, все-таки это весна и осень 2020-го, плавно перетекающая в начало зимы 2021-го. Северяне столкнулись с локдауном, когда без справки нельзя было выйти из дома, маска стала привычным аксессуаром, так как без нее могут отказать в обслуживании в магазине и выгнать из автобуса. Почти год наша культурная и общественная жизнь была как сухое молоко: театры, филармония, кинотеатры закрыты, что такое живой концерт, уже многие и не помнят, даже свадьбы приходилось играть скупо – в загс пускали лишь молодых, даже родителям приходилось ждать их под дверями дворца бракосочетания. А корпоративы? 10 человек, и баста!

«Последний звонок» прозвенел онлайн, как и выпускные, которые пришлось праздновать по Zoom. К слову, эта программа и другие уже как родные.

К счастью, после второй ковидной волны мы приходим в себя. Хочешь – иди в аквапарк, хочешь – в детский игровой центр. Только вот дискотеки и концерты пока запрещены, а маску все равно надо всегда иметь при себе. Но с нею уже как-то и привычно…

Будет ли третья волна, во многом зависит от нас. Жить, как говорится, можно, только осторожно.

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