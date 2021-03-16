«Единая Россия» объединяет общественников перед выборами в Госдуму

Ключевая задача единороссов кроется в опоре на мнение каждого. Фото: Пресс-служба Единой России

На прошедшем в понедельник, 15 марта, заседании утвердили основной состав федерального организационного комитета (ФОК) предварительного голосования «Единой России». Члены общественных объединений получили больше всего мест. Чуть ранее предложение об их активном участии в процессе выборов нашло отклик у Владимира Путина.

Ключевая задача единороссов кроется в опоре на мнение каждого (работников цифровой индустрии, представителей общественных и добровольческих структур и журналистского сообщества) продемонстрировать всем эффективность применения положений, которыми партия руководствуется на предварительном голосовании, заявил глава оргкомитета, один из основателей «Единой России», Герой России, член Совфеда Александр Карелин.

Сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Шмелева подчеркнула, что общественники всегда взаимодействовали и взаимодействуют с единороссами. Во время пандемии COVID-19 добровольцы и политики вместе создали инструментарий для ликвидации последствий вспышки нового недуга. Об этом пишет nashgorod.ru.

ОНФ и “Единой России” необходимо объединить усилия, что повысить эффективность развития всех важных для каждого россиянина проектов, сказала Шмелева.

Собеседница издания пояснила, что процесс вовлечения общественников в работу ФОКа делает процедуру прозрачной и задает российским регионам определенную планку организационного уровня.

Сам процесс будет весьма интересным опытом. Журналисты и общественники смогут изнутри изучить политическую кухню «Единой России». Они увидят, как конкретно выдвигаются кандидаты, заявил вошедший в состав ФОКа главред газеты и сетевого издания «Коммерсантъ» Владимир Желонкин.

Сайт «Единой России» сообщает, что предварительное голосование единороссов в нынешнем году пройдет с 24 по 30 мая в онлайн-формате. Фото: Пресс-служба Единой России

В региональных оргкомитетах более половины мест предоставили общественным деятелям. Во время заседания утвердили ключевые требования. Участникам нужно иметь паспорт гражданина РФ. Они должны быть старше 21 года. Судимостей и активов за рубежом у кандидатов быть не должно. Отдельная графа об участии в волонтерском движении стала новшеством в анкете. Зарегистрироваться на официальном портале процедуры pg.er.ru можно уже сейчас. Кандидатам надо осуществить процедуру регистрации не позднее 29 апреля, а избирателям - до 28 мая. Результаты огласят 1 июня.

Сайт «Единой России» сообщает, что предварительное голосование единороссов в нынешнем году пройдет с 24 по 30 мая в онлайн-формате. Принять в нем участие могут все верифицированные на портале «Госуслуги» граждане. Россияне сами определят тех, кто будет представлять партию на выборах 19 сентября.

Андрей Чибис, секретарь Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия», рассказал, что в состав регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования помимо партийцев вошли представители общественных объединений и волонтерского движения Мурманской области.

«Большинство из них проявили свои лучшие человеческие качества в период пандемии. Теперь их задача – следить за тем, чтобы предварительное голосование прошло открыто и легитимно. В ближайшее время состоится заседание оргкомитета, на котором будет дан старт выдвижению кандидатов для участия в предстоящих в этом году выборах. Надеемся, что среди желающих попробовать себя в политике будет немало сильных, востребованных кандидатов, которые непременно зарекомендуют себя в открытой борьбе», - отметил Чибис.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru