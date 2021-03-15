Главный синоптик Мурманской области о паводке-2021: "Ситуация непредсказуемая"

Метеорологи в период паводка начинают работать в круглосуточном режиме. Фото: Алексей Мкртчян.

Мокрая история 2020 года, когда в параллель с коронавирусом затопило и Мурманск, и Кильдинстрой, и смыло железнодорожный мост, заставила все службы с приходом весны поднапрячься - что же год грядущий нам готовит? За ответами мы обратились в Мурманское управление по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды (УГМС).

Все еще впереди

- Март - зимний месяц на Кольском полуострове, и в апреле продолжается снегонакопление. Поэтому долгосрочные прогнозы делать невозможно. - сразу расставила все точки Елена Сиккиенен, начальник Мурманского УГМС.

Через пару недель метеорологи выйдут на итоговую снегосъемку в наиболее важных местах, и только 20 апреля можно будет говорить о каких-то краткосрочных прогнозах. Но самое главное, что ни количество выпавшего снега за зиму, ни климатические условия не влияют на прохождение половодья. Все зависит только от погоды в этот период. Будет резкое длительное повышение температуры выше климатической нормы - жди проблем.

Основные проблемные точки нашей области - места проживания людей, которые могут оказаться в зоне затопления, - это Варзуга и поселок Кильдинстрой.

- В Варзуге мы каждый год ждем проблем. Там такая река. Но, к счастью, на Никольской стороне в низине уже практически никто не живет, поэтому все не так опасно. А улица Набережная в Кильдинстрое оказывается в зоне риска как только уровень воды на гидропосту на реке Кола превышает отметку в 400 сантиметров. В прошлом году она составила 407 сантиметров, - рассказывает редакции "КП" Елена Сиккиенен.

Вспомнить все

Паводки в Мурманской области - явление редкое, и происходят один раз в 30-40 лет. Гидрометцентр назвал нам три года, когда уровень вод в реке Кола превышал допустимый уровень: 1942 год, 1984-й, когда уровень воды составил 372 сантиметра, 1996-й - 416 сантиметров. Последний, кстати, тоже ознаменовался проблемами не только на реке Кола, но и на реке Роста. Видимо, эти два явления идут в связке друг с другом - реки-то одного бассейна.

При этом для каждой реки определяется свой уровень затопления. На высоких территориях поселений Кольского района затопления возможны, но очень редко - где-то раз в сто лет.

На страже погоды

Метеорологи в период паводка начинают работать в круглосуточном режиме. Два раза в день замеры на гидропосту реки Кола, что расположен на 1329 километре Октябрьской железной дороги, берет сотрудник службы, каждый час делаются автоматически замеры.

- Повторюсь, ситуация непредсказуемая. В прошлом году, когда основной пик паводка был пройден, два дня среднесуточной температуры выше климатической нормы дали второй пик таяния снегов и вторую волну паводка. Прогнозировать на долгосрочную перспективу здесь бессмысленно, - пояснила Елена Сиккиенен.

Несмотря на то, что загадывать сложно, в муниципалитетах уже начали готовиться к паводку. В первую очередь - убирать снег от водоемов и готовить технику для откачки вод.

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