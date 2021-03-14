Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 14 марта 2021 года

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 14 марта 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 14 марта 2021 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 47654 заболевших COVID-19, 46433 человека выздоровели и 1005 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе уже заболели 23458 человек, 35 новых случаев было выявлено за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2384 заразившихся.

За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 70 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+3, всего 4383), Кандалакшском районе (+9, всего 3355), Мончегорске (+4, всего 3187), Оленегорске (+5, всего 2413), Кольском районе (+5, всего 1792), Апатитах (+3, всего 1426), Ковдорском районе (+3, всего 779), Печенгском районе (+2, всего 2634), ЗАТО Видяево (+1, всего 112).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 23458 случаев

Североморск - 4383 случаев

Кандалакшский район – 3355 случаев

Мончегорск – 3187 случаев

Печенгский район - 2634 случая

Белокаменка - 2384 случая

Оленегорск – 2413 случаев

Кольский район - 1792 случая

Апатиты – 1426 случаев

Ковдорский район - 779 случаев

Ловозерский район - 686 случаев

Кировск – 660 случаев

Терский район – 346 случаев

ЗАТО Видяево - 112 случаев

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 23458

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. Театры и кинотеатры возобновили работу, но с ограничениями.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 346

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 3355

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 1426 и 663 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 1792 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

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