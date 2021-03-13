«Праздник Севера» 2021 пройдет в Мурманской области в 86-й раз

"Праздник Севера" в Мурманской области пройдет в 86-й год. Фото: Олег ФИЛОНОК

Традиционный «Праздник Севера» в 86-й раз стартует в Мурманске после годичного перерыва. Что нового, что старого, куда ехать, как смотреть – рассказали на пресс-конференции заместитель губернатора Елена Дягилева, исполняющая обязанности министра спорта и молодежной политики Светлана Наумова и заслуженный мастер спорта по легкой атлетике, серебряный призер Олимпийских игр в Афинах 2004 Лариса Круглова.

Коронавирусные церемониалы

Самое главное, что соревнования состоятся. Для того, чтобы спортсмены смогли принять в них участие, они приезжают со справками об отрицательных результатах на ковид, которые сделаны не раньше, чем за 72 часа.

Так как в основном все соревнования проходят на открытом воздухе, обязательное требование – это не более 150 человек и соблюдение дистанции. Особенно это касается трибун.

- Короновирусные церемониалы заставляют нас отказаться от масштабного проведения открытия и закрытия праздника, как в 2019 году. Может быть, в следующем году все вернется на круги своя, - добавила Светлана Наумова.

А вот на допинг спортсменов не проверяют. По современным требованиям, представители федераций могут сами приехать и провести проверку, но при проведении соревнований этого не планируется.

О том, как пройдет праздник, журналистам рассказали на пресс-конференции. Фото: Юлия СЛОНСКАЯ

Транспорт

Локации «Праздник Севера» в этом году разбросаны по всей области. Соревнования по кайтингу пройдут на 85 километре автодороги «Кола-Серебрянские ГЭС» (если ее, тьфу-тьфу-тьфу, случайно не заметет), по парусному спорту – на Верхнетуломском водохранилище, соревнования оленеводов - в Ловозеро. Транспорт ни спортсменам, ни зрителям организаторы не предоставляют. Есть желание участвовать – добираемся своими силами.

Но журналисты попросили организовать хотя бы один автобус раз в час от улицы Морской в сторону Долины Уюта для ветеранов и пенсионеров. Организаторы пообещали над этим подумать.

Открытие

Церемония открытия состоится уже в это в воскресенье, 14 марта, в 10.00 на стадионе Долины Уюта около сцены. Будет торжественная часть с зажжением огня, с подъемом флага, выступлением коллективов. Через час после начала губернатор Мурманской области Андрей Чибис даст старт лыжным гонкам. Первыми побегут дети.

Программа

Как обычно, гвоздем программы станет марафон, на который мест уже нет. Спортсменам в прошлом году предложили либо вернуть купленные слоты на марафон-2020, либо перенести их на следующий год. Большинство этим и воспользовалось.

- В продажу поступило всего 500 слотов, которые разлетелись, как горячие пирожки, - рассказала Светлана Наумова.

В программе в этом году и соревнования оленеводов, и парусный спорт, и регби на снегу, и фигурное катание. Нет только ледового плавания и «Лыжни дружбы». По разным причинам.

Оказывается, у нашего «Праздника Севера» большие амбиции – он хочет попасть в общероссийский спортивный календарь Министерства спорта. Тогда спортсмены смогут подтверждать свои разряды на наших соревнованиях, что привлечет еще больше людей. Но в этот календарь не попасть, если в программе есть нетрадиционные соревнования, к ним как раз относится ледовое плавание. Поэтому чемпионат по ледовому плаванию отдельно, «Праздник Севера» – отдельно.

А как же оленеводы?

- Соревнования оленеводов относятся к соревнованиям по национальным видам спорта, что допускается. Раньше и снегоступинг, и скандинавская ходьба не были официальными видами спорта, теперь они вошли в сферу туризма, и эти соревнования можно включать. Возможно, в будущем это же произойдет и с ледовым плаванием, - прокомментировала Светлана Наумова.

А с «Лыжней дружбы» мы просто прощаемся. Надеемся, всего на год. Хотя, это мероприятие не проводится уже третий год подряд – сложности переговоров между пограничными службами все время мешают дружбе народов.

Нескромные вопросы

Журналисты поинтересовались, зачем тратить деньги - почти миллион рублей - на очистку территории Долины Уюта. Оказалось, речь идет о подъездных путях к спортивным объектам, которые должны быть приведены в порядок.

- Снег на стадионе и трассах никто не трогает. Зима в этом году не очень снежная, поэтому там как раз проводятся снегоохранные мероприятия, - парировала Светлана Наумова.

Ответ ветеранов спортивной журналистики не успокоил, и они посетовали, что эти деньги можно с большим успехом потратить красивые награды и призы, а то «медальки какие-то непонятные». Но бюджет «Полярной Олимпиады» ограничен, поэтому в первую очередь средства тратят на самое важное, в том числе и безопасность.

На "Празднике Севера" разыграют 370 комплектов медалей. Фото: Юлия СЛОНСКАЯ

Немного цифр

Это уже 86-й международный традиционный «Праздник Севера» и 61-й «Праздник Севера учащихся». Примут участие в них представители 9 стран, разыграют 370 комплектов медалей.

Общее количество участников соревнований более 2500 в «Празднике Севера» и 402 участника в «Празднике Севера учащихся». В одном только марафоне примет участие 1500 человек.

- Хочется пригласить поддержать всех жителей Мурманской области и гостей, поддержать соревнования среди детей в это воскресенье. Дети - это наше будущее, - закончила конференцию Лариса Круглова.

Расписание праздника можно найти на сайте. А вот конкретное время начала соревнований надо отслеживать самостоятельно в соцсетях, как и ориентироваться на местности.

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