Красавица из Африканды про свой третий курс химиотерапии: «Меня переселили в блок, который больше напоминает бункер без окон»

Анализы говорят о том, что лечение дает результат, однако с большой долей вероятности красавице придется пережить пересадку костного мозга. Фото: www.instagram.com/iammotive

В начале февраля мы рассказывали о Марии Федоровой из Африканды. Девушка во время учебы в Чехии стала чувствовать себя плохо, прошла обследование, которое выявило острый лейкоз. Лечение началось в Чехии, но выходило слишком дорогим, да и близким Маши было трудно думать о том, что они не могут поддержать ее из-за закрытых коронавирусом границ. Поэтому, приложив усилия, девушку смогли привезти в Россию.

Анализы говорят о том, что лечение дает результат, однако с большой долей вероятности красавице придется пережить пересадку костного мозга. А на днях у Марии начался третий курс химиотерапии. Это будет сложное испытание, но девушка верит в то, что пройдя его, вернется к нормальной жизни. О том, что она чувствует в больнице, Мария рассказала у себя в Instagram.

- Третий курс высокодозной химиотерапии хоть и закрепляющий, но, как мне объяснили, будет самым тяжелым, так как концентрация препарата раз в 5 больше, чем у двух моих предыдущих курсов. Но таково лечение, и если оно нужно для дальнейшей моей прекрасной и, самое главное, здоровой жизни, я готова через все это пройти. Во избежание различных инфекций и осложнений, которые, несомненно, будут после всех чудеснейших процедур, меня переселили в блок с усиленным стерильным режимом, который больше напоминает бункер без окон, из которого мне ближайшие 4 недели и выходить-то нельзя будет. Но поскольку это все сделано для моей же безопасности, я это все понимаю и принимаю. Еще раз хочу сказать спасибо всем тем, кто мне пишет и переживает. Все хорошо, а скоро будет еще лучше, - пишет Мария Федорова.

Остается только пожелать Маше побыстрее закончить лечение и снова почувствовать свободу и радость жизни. А в группе помощи девушке в «ВКонтакте» можно найти информацию о том, как можно поддержать ее в борьбе с раком.

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