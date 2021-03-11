Видео задержания мужчины из Северодвинска, взявшего в заложницы сотрудницу фирмы микрозаймов, опубликовали очевидцы

Сотрудница фирмы, которую мужчина взял в заложницы, жива.

Появилось видео задержания мужчины, который взял в заложницы сотрудницу фирмы микрозаймов "Деньги в руки". Напомним: 11 марта около 11 часов дня в компанию, занимающуюся охраной здания, поступило сообщение, что сработала тревожная кнопка. На место происшествия, а именно к дому №74 на улице Ломоносова, были стянуты спецслужбы.

Сначала 54-летний мужчина, вооруженный обрезом, не хотел идти на переговоры с правоохранителями, а затем сам сдался полицейским. Известно, что он взял в "Деньги в руки" кредит, который несколько лет выплачивала его бывшая жена, а затем его самого стали тревожить коллекторы. Выпив алкоголя, северянин расхрабрился и отправился в организацию, чтобы потребовать извинений от директора фирмы за такое отношение к клиентам.

Как подтвердил "КП" источник в правоохранительных органах, сотрудница фирмы, которую мужчина взял в заложницы, жива. Ее здоровью уже ничего не угрожает.

Ранее житель Северодвинска уже привлекался к уголовной ответственности за высказывания угроз убийством.

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