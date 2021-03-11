В Северодвинске задержали мужчину, который взял в заложницы сотрудницу фирмы микрозаймов

Мужчину задержали.

11 марта в Северодвинске произошло ЧП. Мужчина, вооруженный обрезом, взял в заложницы сотрудницу фирмы микрозаймов "Деньги в руки". К магазину Полярный на улице Ломоносова, 74 в были стянуты спецслужбы.

Сначала преступник не хотел общаться с правоохранителями, но на данный момент сам сдался полицейским. Как стало известно "КП" из источника в правоохранительных органах, злоумышленника задержали.

Нападавшим оказался 54-летний местный житель. Он не раз брал деньги в микрофинансовых организациях, а долг фирме "Деньги в руки" несколько лет отдавала его экс-супруга. Затем мужчине стали поступать угрозы от коллекторов.

Приняв на грудь, северянин вооружился обрезом и отправился в офис разбираться и требовать извинений от директора компании. Теперь мужчину ждут долгие разбирательства с правоохранителями. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за высказывания угроз убийством.

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