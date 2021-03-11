На Таймыре огласили результаты исследований рыбы после разлива на ТЭЦ-3

На мероприятии огласили результаты исследования проб рыбы из Норило-Пясинской водной системы.

На полуострове появится обособленное подразделение Проектного офиса развития Арктики, которое займется в том числе реализацией комплекса компенсационных мер представителям коренных народов Таймыра, пострадавшим в результате аварии на ТЭЦ-3 г. Норильска. Его представители будут консультировать представителей КМНС в Норильске и Дудинке. Об этом заявили на встрече между лидерами общин коренных народов Таймыра и представителями Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), которая прошла в Дудинке 11 марта 2021 года.

На мероприятии огласили результаты исследования проб рыбы из Норило-Пясинской водной системы. “Анализ экспериментальных данных показал, что содержание полиароматических углеводородов (ПАУ) в мышечной ткани рыб в местах отбора находится ниже предела количественного обнаружения методики. Во всех исследованных образцах не выявлено превышения нормативов содержания полихлорированных бифенилов (ПХБ), установленных для рыбной продукции – 2000 мкг/кг и полуфабрикатов из рыбной продукции – 500 мкг/кг. Для дополнительной проверки точности анализы производились параллельно в двух лабораториях, САФУ и НПО "Тайфун", и были получены схожие результаты” - сообщил Андрей Аксенов, заведующий сектором изучения и прогнозирования переноса высокотоксичных химических веществ Северного (арктического) федерального университета, который занимался анализами проб.

Генеральный директор Проектного офиса развития Арктики Александр Стоцкий.

В рамках реализации комплекса компенсационных мер представителям коренных народов Таймыра, пострадавшим в результате аварии на ТЭЦ-3 г. Норильска, представители ПОРА готовы оказать содействие общинам в обустройстве оленеводческого хозяйства в районе Норило-Пясинской водной системы: разработка конфигурации хозяйства, бизнес-плана, заключение соглашения с НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики ФКНЦ СО РАН и т.п., сообщил генеральный директор Проектного офиса развития Арктики Александр Стоцкий. Он также рассказал о том, что в районе предложено построить цех по переработке рыбы (включая юридическую форму и организацию работ, поставки и сбыт). Для доставки продукции в Дудинку предусмотрена организация дополнительного субсидируемого вертолётного рейса.

Кроме того, в рамках реализации комплекса компенсационных мер запланировано создание туристического визит-центра в одном из посёлков и обучение нескольких общин по программе гостеприимства, а также со-финансирование вертолётных рейсов для туристов, рассказал координатор программ Проектного офиса развития Арктики Андрей Иванов.

Общинам окажут методологическую помощь в оформлении грантовых заявок, в финансировании договоров аренды земельных участков с поселковыми администрациями для последующей безвозмездной передачи желающим улучшить жилищные условия, рассказала юрист по защите прав коренных малочисленных народов Антонина Горбунова.

Напомним, комплекс компенсационных мер был разработан по итогам предыдущих встреч с представителями коренных малочисленных народов Таймыра. До этого в регионе прошла этнологическая экспертиза последствий разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Организатором экспертизы выступил Проектный офис развития Арктики по инициативе Ассоциации КМНССиДВ РФ. Объем прямых финансовых компенсаций представителям коренных народов Таймыра оценили более чем в 175 млн рублей, также был разработан план мероприятий по диверсификации экономики поселков, которые попали в зону влияния разлива и там частично пострадали традиционные виды хозяйствования.

Проектный офис развития Арктики — общероссийская площадка для коммуникации государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии Арктики.

В состав экспертной комиссии вошли представители Российского экономического университета имени Плеханова, отдела этносоциальных и этноэкономических исследований геосистем Академии наук Республики Саха (Якутия), Центра арктических и сибирских исследований (ЦАСИ) Социологического института Российской академии наук, Института этнологии и антропологии им. Миклухо-Маклая, Ассоциации КМНСС и ДВ РФ, местной Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра и Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, также были привлечены специалисты Московского государственного университета имени Ломоносова и Лаборатории арктического биомониторинга Северного (Арктического) федерального университета имени Ломоносова (подробнее - на https://etnoexpert.ru/).

Справка

Проектный офис развития Арктики — общероссийская площадка для коммуникации государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии Арктики. Экспертный центр “ПОРА” создан для привлечения внимания к социальным, экономическим и экологическим аспектам жизнедеятельности человека на севере России.

Сайт экспертного центра: www.porarctic.ru

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