Российским аграриям лучшие удобрения по лучшей цене

Сегодня в России наметился естественный рыночный тренд – цены на агрохимическую продукцию восстанавливаются после 40% падения в 2019-2020 гг. Фото: Мария ЛЕНЦ

Российские сельхозпроизводители в 2020 году внесли рекордные 3,1 млн тонн минеральных удобрений, следует из данных Росстата. По сравнению с 2019 годом (2,7 млн тонн) этот показатель вырос на 14,8%. В этом году динамика даже выше. По данным Минсельхоза, запасы минеральных удобрений по сравнению с прошлым годом выросли более чем на 20% – до 1,73 млн тонн (в пересчете на 100% питательного вещества). А начало этого года показало две тенденции. Рост спроса на удобрения продолжится и производители к нему готовы. Только с начала года было закуплено 1,44 млн тонн минеральных удобрений в действующем веществе. Это на 15,8% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Таким образом к первой декаде марта российский АПК уже обеспечил себя минеральными удобрениями почти на 40% от годового плана.

Cтабильный рост применения минеральных удобрений является в том числе результатом продуманной стратегии развития российского АПК, реализуемой Минсельхозом. Минудобрения справедливо воспринимаются аграриями как инвестиции в качество и урожайность сельхозпродукции. А заблаговременная подача заявок на их приобретение обеспечивает своевременность поставок.

Потребности отечественного АПК на 100% удовлетворяются российскими производителями удобрений. Внутренний рынок для них в безусловном приоритете. Только в 2020 году предприятия, входящие в Российскую ассоциацию производителей удобрений (РАПУ) увеличили поставки на внутренний рынок на 20,4% – до 11,5 млн тонн.

Этот рост обеспечен масштабными инвестициями в отрасль – порядка 1 трлн рублей за последние 5 лет. А в 2021-2026 гг. суммарный объем инвестпрограмм компаний – членов Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) составит 1,6 трлн руб. В результате будут созданы новые производственные мощности, увеличен объем производства, созданы новые высокоэффективные марки удобрений.

Сегодня в России наметился естественный рыночный тренд – цены на агрохимическую продукцию восстанавливаются после 40% падения в 2019-2020 гг. При этом, по данным Росстата, уровень цен сейчас заметно ниже, чем в 2015 году.

В этих условиях некоторые агрохолдинги заговорили о введении дополнительного регулирования рынка минеральных удобрений. Если принять во внимание, к примеру, тот факт, что в себестоимости хлебобулочных изделий затраты на минудобрения составляют 1-2% (по оценке международной компании EY), то тема дополнительного регулирования выглядит надуманной. Впрочем, разговоры эти поддержки в правительстве и в целом в сельскохозяйственной отрасли не встретили. Дело в том, что все необходимые механизмы уже есть. В России успешно применяется методика ценообразования ФАС на минеральные удобрения, а производители удобрений реализуют комплекс мер по сдерживанию цен в условиях резких изменений макроэкономической ситуации. Методика ФАС обеспечивает для российских сельхозтоваропроизводителей цены на 20-30% ниже, чем у их конкурентов за рубежом. Благодаря этому российские экспортеры сельхозпродукции могут эффективно работать на глобальных рынках продовольствия. Еще одно важнейшее преимущество отечественных аграриев – чистота и качество российских удобрений.

Сверхмерное регулирование несет в себе серьезные риски. В Минпромторге отметили риски потери конкурентоспособности российской продукции и снижения ее производства, в Минфине – противоречие регулирующих ставок принятым Россией международным обязательствам в рамках ВТО. В Минэкономразвития, в свою очередь, считают необходимым как можно скорее заменить административное регулирование именно экономическими механизмами ценообразования. Эксперты позицию госведомств поддерживают. Директор Центра экономических и финансовых исследований и разработок Российской экономической школы Наталья Волчкова уверена, что в долгосрочной перспективе регулирование приведет к сокращению инвестиций, а отечественная продукция со временем может стать менее конкурентоспособной на мировых рынках. Против выступил и президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. По его словам, фермеры негативно относятся к пошлинам на зерно и по этой же причине не могут поддерживать такие меры в смежной отрасли. Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько в интервью «Ведомостям» назвал регулирование рынка минудобрений самым плохим сценарием: «Так мы начнем медленно гасить еще и эту отрасль».

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