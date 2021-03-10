26 Общественников включили в состав оргкомитета праймериз ЕР

Андрей Турчак дал обещание, что представители ЕР готовы поддержать добровольцев и дать им консультации по предварительному голосованию. Фото: Пресс-служба Единой России

В федеральный оргкомитет (ФОК) предварительного голосования «Единой России» включат общественников. Ввести волонтеров в политическую жизнь на встрече с активистами движения «Мы вместе» предложил глава государства Владимир Путин.

«Для нас является важным, чтобы число внешних, непартийных экспертов и общественников в составе оргкомитета было больше, чем самих партийцев», - сказал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Как пишет Nashgorod, по итогам прошедшего 10 марта первого заседания комитета его главой был избран сенатор и один из основателей ЕР Александр Карелин. По его словам, федеральный и региональные оргкомитеты будут включать по 17 человек. При этом большая часть из них будет от добровольческих организаций. «Добровольцы увеличат состязательность, усилят ее и сделают процедуру предварительного голосования еще более острой и менее предсказуемой», — заявил Карелин.

Как пояснила координатор федерального штаба всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» Мария Якунчикова, список представителей будет подан до 15 марта. «Волонтеры, оказывающие людям поддержку, в первую очередь должны помогать, их основные задачи останутся прежними. Но участие в политической жизни позволит им расширить свои возможности помощи гражданам», — полагает Мария Якунчикова.

Ранее появились данные, что предварительное голосование партии состоится в открытом формате онлайн 24-30 мая. Фото: Пресс-служба Единой России

Турчак при этом дал обещание, что представители ЕР готовы поддержать добровольцев и дать им консультации по предварительному голосованию. Отмечается, что вследствие участия волонтеров доверие граждан в регионах к выборам повысится, пишет портал ER.ru.

Ранее появились данные, что предварительное голосование партии состоится в открытом формате онлайн 24-30 мая. Проголосовать будет доступно любому гражданину России, зарегистрированному и прошедшему верификацию на сайте «Госуслуги».

«Единая Россия» — единственная партия в стране, которая проводит открытое предварительное голосование. Имея опыт депутатской работы, смею заверить: именно такая модель помогает выявить наиболее сильных и востребованных кандидатов. Среди волонтеров, которые проявили себя в период пандемии, немало лидеров общественного мнения. Они объединились вокруг «Единой России» в борьбе с коронавирусом, жертвуя здоровьем и своим личным временем. Будем рады видеть их в наших рядах, готовы поддержать и поделиться наработанным политическим опытом”, - отметил Вячеслав Годунов, руководитель Североморского городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

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