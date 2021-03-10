Жители Мурманска покорили Килиманджаро

Подъем вместе с акклиматизацией заняли шесть дней. Фото: МГТУ/УФССП России по Мурманской области

В конце февраля двое мурманчан - заместитель главного судебного пристава области Андрей Зубов и преподаватель одного из вузов Юлия Романовская - поднялись на самую высокую точку Африки – застывший вулкан Килиманджаро. Редакция "КП" пообщалась с одним из участников восхождения.

Подъем вместе с акклиматизацией заняли шесть дней. Это были сложные 62 километра. Акклиматизация нужна для того, чтобы организм постепенно привыкал к понижению уровня кислорода в воздухе. Как говорят, горы любят неспешных и благоволят им. В противном случае можно подхватить горную болезнь, самым тяжелым проявлением которой являются отек мозга или легких.

Слава богу, нашим землякам этого удалось избежать. У Андрея в его 54 года хорошая физическая подготовка - он занимается бегом, плаванием, лыжными гонками. Это помогает ему при восхождении в горы. Но были туристы, которые не смогли дойти до заветной вершины из-за сильного бокового ветра, а четырем мурманчанам из группы Андрея Зубова потребовалась помощь спасателей из-за горной болезни, активизировавшейся наверху.

Андрей Владимирович поделился с редакцией «КП» секретами организации такой поездки. Туры, конечно, можно найти в Интернете. А можно найти и персонального гида для сопровождения в этом путешествии. А вот самому этот путь не преодолеть: власти Кении и Танзании запретили самостоятельные восхождения. Если лень нести свое бивуачное оборудование – можно взять портера, он будет таскать за вас рюкзак. Стоянки все облагорожены и охраняются рейнджерами с оружием.

Килиманджаро – это застывший вулкан высотой 5895 метров. Фото: МГТУ

- Не совсем понятно, от кого они охраняют лагерь, но обязательно там присутствуют. Килиманджаро – это национальный парк, вход туда платный по пермитам. Их проверяют на всем маршруте. Для подъема на Килиманджаро есть шесть маршрутов, но все они сходятся в одной точке – базовом лагере. Оттуда и начинается основное восхождение, - рассказал редакции «КП» Андрей Зубов.

Килиманджаро – это застывший вулкан высотой 5895 метров. Мурманчане поднялись на самый верх. Дорога была сложная – на середине пути гиды выдали им «кошки», потому что в ботинках по снегу было идти очень сложно.

- Там постоянно снег. Его толщина 7-10 метров, практически с трехэтажный дом, - рассказывает Андрей Зубов. – В основном подъем – это тропа, но было место, где пришлось ползти по скалам. Не совсем понятно, почему они повели нас этим путем – там нужно было специальное оборудование скалолазное, но мы были без него.

Вулкан мурманчане увидели сверху, но в кратер не спускались – это оплачивается отдельно, да к тому же требует много сил. Группа решила сберечь силы на спуск, который занят почти столько же, сколько и подъем. Все альпинисты знают, что спускаться всегда сложнее, чем подниматься.

«Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал» - это применимо и к нашим героям. Оставив позади Эльбрус-2019, Килиманджаро-2021, они уже подумывают о следующих вершинах, правда, не замахиваются пока на Гималаи – не по зубам еще.

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