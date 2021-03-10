В Кильдинстрое бродячая собака напала на ребенка: «Бешено скалила зубы и пыталась укусить»

Четвероногого теперь должны отловить. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кильдинстрое бродячая собака атаковала ребенка. Еще немного, и все могло обернуться печальными последствиями. Об инциденте сообщила в соцсетях мама пострадавшего.

- О появлении бродячих собак в поселке я наслышана, и то, что местные жители давно бьют по этой проблеме тревогу, тоже. 8 марта мы сами столкнулись с одной из агрессивных собак, и это была ужасная сцена. Мы с ребенком приехали в гости к моим родителям в Кильдинстрой. Машину оставили за домом №14 на улице Набережной, со стороны гаражей. Когда возвращались обратно, выяснилось, что ребенок оставил телефон, он вернулся за ним к бабушке, а я осталась ждать его в авто, - поделилась женщина в паблике "ДТП - ЧП Кола 51".

Спустя некоторое время мать увидела, что за ребенком, который торопится к автомобилю, бежит бродячая собака, рыча и лая, бешено оскалив зубы, пытаясь цапнуть его за ноги. Непонятно, как бы закончилась эта встреча с разъяренным животным, если бы женщина не спугнула пса, который затем скрылся в гаражах.

- Меня потом долго трясло, ребенок сильно испугался. Да, животных жалко, а дети? Кто будет в ответе, если все же произойдет обратное? Уважаемые жители Кильдинстроя, будьте внимательны и осторожны! - предупредила северянка.

Как рассказал "КП" глава администрации Кильдинстроя Сергей Селиверстов, агрессивную собаку теперь должны отловить.

- В отношении этого животного заявка на отлов срочно направлена в спецслужбу. Закон таков, что если собака не проявила признаков агрессии, ее должны выпустить на улицу. Мы уже не раз пытались привлечь внимание комитета по ветеринарии, но в ответ получаем только "Вот когда искусают, тогда отлавливайте и изолируйте". А то, что проявление агрессии, - это потенциально увечья или еще чего хуже... как-то понимания не находит, - отметил глава поселка.

С начала 2021 года в Кильдинстрое отловили 14 бродячих собак, из них выпустили обратно 6 особей, 8 признали агрессивными и будут содержать в питомнике. Вероятно, ряды последних скоро пополнит четвероногий герой этой истории.

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