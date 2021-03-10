Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 10 марта 2021 года: в регионе привито более 25 800 человек

В Мурманскую область поступило более 31 тысячи доз вакцины.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 10 марта 2021 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 47218 заболевших COVID-19, 46022 человека выздоровели и 977 умерли.
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе уже заболели 23275 человек, 29 новых случаев было выявлено за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2384 заразившихся (+2).
За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 75 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+8, всего 4336), Кандалакшском районе (+8, всего 3308), Мончегорске (+8, всего 3152), Оленегорске (+8, всего 2379), Кольском районе (+3, всего 1776), Кировске (+3, всего 659), Апатитах (+3, всего 1403), Ковдорском районе (+3, всего 766).
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:
Мурманск – 23275 случаев
Североморск - 4336 случаев
Кандалакшский район – 3308 случаев
Мончегорск – 3152 случая
Печенгский район - 2612 случаев
Белокаменка - 2384 случая
Оленегорск – 2379 случаев
Кольский район - 1776 случаев
Апатиты – 1403 случая
Ковдорский район - 766 случаев
Ловозерский район - 677 случаев
Кировск – 659 случаев
Терский район – 345 случаев
ЗАТО Видяево - 110 случаев
Полярный – 21 случай
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
ЗАТО Заозерск – 3 случая
Гаджиево - 1 случай
Карта распространения коронавируса в Мурманской области.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Коронавирус в Мурманске
Всего зараженных: 23275
Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области
Музеи: работают
Изоляция для приезжих: нет
Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. Театры и кинотеатры возобновили работу, но с ограничениями.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных: 345
Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица
Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 3308
Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 1403 и 659 соответственно
Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 1776 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Прививочная кампания
В Мурманской области привито от ковида уже более 25 800 человек. В 12 подведомственных региональному минздраву медицинских организациях работает 25 прививочных бригад. Они охватывают 19 муниципалитетов: 7 бригад в Мурманске, по 1 бригаде в Мончегорске, Оленегорске, Апатитах, Североморске, Сафоново, Коле, Мурмашах, Видяево, Заполярном, Кандалакше, Никеле, Ковдоре, Кировске, Умбе, Зеленоборском, Алакуртти, Ревде и Ловозере. Во всех пунктах предусмотрена запись через цифровые сервисы. Всего с начала прививочной компании против коронавируса в регион поступило более 31 тысячи доз вакцины.
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