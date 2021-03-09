Жительница Архангельска подожгла колледж из-за любви к преподавателю

На допросе девушка рассказала полицейским, что у нее были проблемы в отношениях с одним из сотрудников колледжа. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

С огнем чувств не справилась студентка из Архангельска, поэтому устроила настоящий пожар.

27 февраля пожарные выезжали тушить колледж Архангельский государственный многопрофильный колледж на улице Ильича, 43. Огонь здесь занялся около в седьмом часу вечера, сигнал об этом поступил в 18.39, когда сработала пожарная сигнализация.

- В результате пожара повреждены пол, вещи б/у на пощади 5 квадратных метров. Пожар ликвидировали в 18.55, - сообщили в МЧС Архангельской области.

Несмотря на то, что сгорел разный хлам, у пожарных появились подозрения, что кто-то совершил поджог - в помещении пахло горючей жидкостью. И эта теория подтвердилась.

Несмотря на то, что сгорел разный хлам, у пожарных появились подозрения, что кто-то совершил поджог - в помещении пахло горючей жидкостью. Фото: Главное ГУ МЧС по Архангельской области

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления была установлена и задержана одна из учащихся данного образовательного учреждения. По предварительной информации, вечером она пришла в служебное помещение, сложила в кучу различные вещи, полила их заранее приобретенной легковоспламеняющейся жидкостью, подожгла и скрылась, - рассказали в пресс-службе УМВД региона.

На допросе девушка рассказала полицейским, что у нее были проблемы в отношениях с одним из сотрудников колледжа. В МВД Архангельской области "КП" не смогли подтвердить эту информацию, но в сети появились подробности, что студентка была влюблена в преподавателя, но не взаимно.

По факту пожара возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на поджог).

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