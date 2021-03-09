В Мурманске из троллейбуса на мороз выгнали бабушку без маски

Женщине пришлось покинуть троллейбус. Фото: скриншот видео

Несмотря на то, что обстановка с коронавирусом в Заполярье стабилизировалась, маски в общественном транспорте все равно надевать нужно обязательно. Действующий с 12 мая прошлого года масочный режим никто не отменял. Однако использовать средства индивидуальной защиты это хотят не все, из-за чего возникают неприятные инциденты.

Международный женский день в Мурманске отметился скандалом. 8 марта около 21.00 из троллейбуса №4 вынудили уйти бабушку, которая ехала без маски. При этом на улице стоял мороз около -20. О случившемся рассказали в паблике "Мурманск", приложив видео, как кондуктор, а также пассажиры повышают голос на пожилую женщину.

- Были и крики, и "Заткнись!", и прочие унижения человеческого достоинства. Товарищ водитель не менее колоритная дама, которая в кооперации с кондуктором могут позволить себе нависнуть над старым человеком и давить на него, - рассказала автор поста под ником Spda Spdw. - Отдельно отмечу мужчину, который сидя в другом конце троллейбуса, больше всех возмущался и порывался выкинуть бабушку на улицу. Тоже очень по-мужски.

Пенсионерке поставили ультиматум - или она покупает маску у кондуктора, или покидает транспорт. Троллейбус специально для этого остановился. В итоге под гнетом всеобщего осуждения женщина вышла.

- Мы с мужем собирались уже отдать эти 20 рублей за маску для женщины, но ее довели до того, что она сама вышла, - рассказывает автор поста.

Случившееся "КП" прокомментировал гендиректор АО "Электротранспорт" Сергей Коробков.

- По постановлению правительства Мурманской области мы не имеем права отправляться в путь, если кто-то не надел маску. Иначе это грозит нам штрафом в 300 тысяч рублей на предприятие и 30 тысяч рублей - на кондуктора. В этой ситуации будем разбираться, принимать меры, потому что любая грубость недопустима, - отметил Сергей Коробков.

Напомним: в прошлом году водитель автобуса в Североморске вышел к пассажирке без маски с пистолетом.

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