В Мурманской области из-за задержки выплат за классное руководство проводят служебную проверку

Классные руководители в Мурманской области получают 19500 тысяч рублей в месяц. Фото: Евгения ГУСЕВА

В начале марта от регионального профсоюза работников народного образования и науки в адрес губернатора Андрея Чибиса поступило обращения. Учителя из разных городов Мурманской области жаловались, что не получают надбавки за классное руководство. Деньги не пришли и в январе, и в феврале.

Обращение дошло до адресата, и Андрей Владимирович поручил разобраться с проблемой. О том, сделано ли это, на оперативном совещании рассказала министр образования и науки Заполярья Ольга Дзюба.

- Из федерального бюджета на выплаты за классное руководство было выделен 630 миллионов рублей, размер выплаты на одного педагога составляет 5 тысяч рублей, с учетом районных коэффициента и надбавок эта сумма вырастает до 11500 рублей. Кроме того в Мурманской области с января 2020 года за счет областного бюджета выплачивается дополнительно 8 тысяч рублей при наполняемости класса 25 человек. Таким образом общая сумма за классное руководство составляет 19500 рублей, ее получает 3668 человек. Со всеми муниципальными образованиями своевременно заключили договоры на трансферт бюджетных средств. По данным 5 марта 2021 года, все выплаты за январь и февраля сделаны в полном объеме, но была проблема в образовательных учреждениях, подведомственных министерству образования и науки, она коснулась 89 педагогов. В связи с техническими вопросами субсидии на указанные цели не прошли, - сообщила Ольга Дзюба.

По ее данным, сейчас все учителя уже получили заработанные деньги за январь и февраль. Но точка в данном вопросе не поставлена: в министерстве проводится служебная проверка.

- Каждому из 89 педагогов направьте письмо и извинитесь, - поручил Андрей Чибис. - По служебной проверке - я тоже хочу знать ее результаты. Что это за технические вопросы были? Сообщите мне, кто виноват и к какой ответственности привлекли. Я прошу внимательно относиться к таким вопросам. Это деньги, на которые люди рассчитывают.

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