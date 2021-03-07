С дома в центре Мурманска из-за ошибок капремонта падает кровельное ограждение

На домны заменить кровельные заграждения [снимок носит иллюстративный характер] Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пришла та пора года, когда с крыш начинают падать снег, сосульки и… кровельное ограждение. Именно так произошло в Мурманске на проспекте Ленина, 94. 1 марта в соцсетях появилась информация, что с крыши дома уже не первый раз отваливается часть кровельного ограждения.

Редакция «КП» решила выяснить, почему «не первый раз» и что, собственно говоря, происходит. А по факту случился коммунальный «бадминтон» со множеством неизвестных. Который может продолжаться, видимо, до тех пор, пока кусок ограждения не упадет кому-то на голову.

История ремонта и падений

Оказалось, что в 2018 году Фонд капитального ремонта Мурманской области сделал капитальный ремонт кровли этого дома. А потом кровельное ограждение начало падать.

- У этой крыши уклон 12% на гладком железе, если идет ледяной ливневый дождь - с нее все скатывается, как лавина, самоходом. Весь прошлый год у нас работали только промышленные альпинисты - другим способом ее очистить невозможно, а кровля аварийная, - рассказывает редакции «КП» Елена Шубарева, генеральный директор ООО «СеверГрупп» - компании, обслуживающей здание.

По данным ООО «СеверГрупп», затратная часть на облуживание такой кровли превысила 70% от расчетной.

Все в суд!

Управляющая компания «СеверГрупп» в 2019 году обратилась в Арбитражный суд Мурманской области к Фонду капитального ремонта с требованием исправить недостатки ремонта. Фонд капитального ремонта от исковых требований отказывался и утверждал, что во всем виновата сама управляющая компания – плохо очищает снег с крыш.

В ходе судебных разбирательство провели экспертизу, и специалисты пришли к интересным выводам: и марка кровельного ограждения не та, и каркас укрепили не сваркой, а болтами, и расчетные снеговые нагрузки на кровлю не учли, и конфигурацию кровли, и не то количество снегозадержателей установили.

- Экспертом указано, что причиной обрушения ограждений является избыточная нерасчетная снеговая нагрузка на трубчатые элементы каркаса ограждения при сползании снега по скату кровли, не имеющем дополнительных рядов снегозадержателей, при которой сначала произошла их изгибная деформация, а затем расстыковка элементов смежных секций с последующим их обрушением. Согласно выводам эксперта, смонтированное ограждение условиям договора не соответствует, - говорится в решении Арбитражного суда Мурманской области.

Суд обязал Фонд капитального ремонта в течение одного года со дня вступления решения в законную силу разработать новое проектное решение на установку по периметру крыши ограждения кровли, демонтировать оставшиеся (не обрушившиеся) секции и установить новое ограждение и снегозадержатели.

Воз и ныне там

Вроде бы отличное решение – интересы граждан учтены. К слову, вступило оно в законную силу 14 августа 2020 года, у Фонда капитального ремонта есть ровно год, чтобы его исполнить. И, как минимум, демонтировать остатки ограждений. Но зачем торопиться, когда столько времени впереди – вот и вошел дом в новую зиму с держащимися на болтах кровельными ограждениями. Впрочем, только кажется, что времени много, но нужно проект разработать, и подрядчика пригласить, и работы выполнить.

Победить в суде мало - контролировать надо

Не везет этому дому в самом центре Мурманска: 1 марта 2020 года, то есть за полгода до вынесения решения Арбитражным судом Мурманской области, управляющая компания у дома поменялась – ею стала ООО «Северная Сова».

В судебных процессах по несчастной кровле эта организация не участвовала, интересы жильцов не представляла, преемником по иску не стала. Почему их не пригласили соистцами в процесс – тоже непонятно. Ясно одно – правовых рычагов влияния на Фонд капитального ремонта в части исполнения судебного решения у нее нет.

Исполнительный лист на руках у предыдущей управляющей компании – ООО «СеверГрупп», и судебным приставам, дабы они проверяли и контролировали порядок исполнения судебного решения он не предъявлен. Во всяком случае на сайте ФССП его там нет.

- Мы можем только с гражданских позиций контролировать судебное решение, потому сейчас у нас нет никаких обязательств перед жителями дома, - озвучивает редакции «КП» свою позицию Елена Шубарева. - Фонд капитального ремонта должен сам исполнять решение, но мы поднимем вопрос с новой управляющей компанией по исполнительному листу.

Как показала ситуация с недавним падением ограждения, контролировать все-таки надо.

- Управляющая компания может выдать доверенность на ведение дел в процессе исполнения судебного решения новой управляющей компании, заключить договор поручения, цессии, провести замену стороны в исполнительном производстве, - юридических способов очень много, главное, чтобы была договоренность между собой, - комментирует ситуацию практикующий юрисконсульт Ольга Лушева.

И заинтересованность в безопасности жителей дома и прохожих, добавим мы от себя.

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