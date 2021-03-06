Северный флот и Русское географическое общество проводят новую экспедицию

Вместе с «Ильей Муромцем» в северные воды выйдут гидрографические суда и катера Северного флота. Фото: Пресс-служба Северного флота

В наши дни Северный флот – это не только сильные духом мужчины, которые стоят на страже рубежей нашей Родины. Задачи перед военнослужащими стоят интереснее и разнообразнее, чем мы могли себе представить. Так, Северный флот связывает важная работа с Русским географическим обществом, результаты которой сложно недооценить: они помогают нам лучше узнать свою историю, страну и мир в целом.

На днях ледокол «Илья Муромец» вышел в Баренцево море, чтобы за собой провести суда, которые не могут ломать своим корпусом лед. Путь будет лежать в рамках комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества, которая в свою очередь проходит в рамках патриотической акции «Помни войну». Закончится тяжелая, но важная работа в сентябре 2021 года.

- Наряду с решением основных задач похода судам на переходе морем предстоит провести попутный поиск погибших в годы войны кораблей и судов Северного флота и союзников, прежде всего из состава печально известного конвоя PQ-17. Научное сопровождение комплексной экспедиции обеспечивают известные в нашей стране историки Мирослав Морозов, Андрей Кузнецов и Игорь Борисенко, авторы многих книг и статей по военно-морской тематике. По их мнению, на данном этапе не стоит ожидать сенсационных результатов из-за крайне скудной исходной информации из донесений времен войны, однако приобретенный исследовательскими группами опыт будет востребован в дальнейшем, для реализации задуманного в ходе последующих этапов комплексной экспедиции, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Вместе с «Ильей Муромцем» в северные воды выйдут гидрографические суда и катера Северного флота, многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус», корабли Кольской флотилии разнородных сил.

С 2018-го по 2020 год Северный флот совместно с РГО провел несколько экспедиций в Арктике, Баренцевом и Белом морях. Эти экспедиции получили высокую оценку руководства Министерства обороны Российской Федерации, а в 2019 году были удостоены национальной премии «Хрустальный компас». Во время таких походов были сделаны очень интересные открытия. В прошлом году экспедиция Северного флота и РГО нашла на Новой Земле продуктовый склад XIX века. Исследователи обнаружили там 9 бочек для хлеба и 7 ящиков с колбасой.

Суда также выполнят съемку рельефа дна и проведут сбор гидрометеорологической информации в районах плавания с целью уточнения действующих руководств и навигационных морских карт. Так, почти каждый год благодаря таким работам удается открыть новые острова и проливы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области прошли учения артиллеристов армейского корпуса Северного флота. Отдельная мотострелковая бригада отстрелялась в Печенгском районе [видео] (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru