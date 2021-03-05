В Мурманске состоится премьера спектакля «Папа. Адажио»

Над «Папа. Адажио» в «драме» работали два последних месяца. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- В Токио же всегда идет дождь! – не перестает ворчливо говорить главный герой новой постановки Мурманского областного драматического театра «Папа. Адажио».

Но дождь может идти не только снаружи, но и внутри, серой тоской охватывая твою душу и сердце. Героям спектакля радоваться, собственно, нечему – они находятся в безвыходном положении. Но не стоит отворачиваться от этой работы со словами, что в жизни и так хватает кислого и горького, зачем еще его искать. Но вкус жизни, в том числе и сладость, без других оттенков не почувствуешь.

Над «Папа. Адажио» в «драме» работали два последних месяца. Для актеров, изголодавшихся по сцене, глоток свежего воздуха во всех смыслах этого слова, ведь постановка не совсем обычная. Даже ее жанр – психоэксцентрика – говорит сам за себя.

- Форма спектакля достаточно эксцентричная, яркая, эмоционально близкая к массовым видам искусства. Мы пытались синтезировать, найти золотую середину - получился жанр, который мы определили как психоэксцентрика, - рассказывает режиссер-постановщик Вадим Данцигер.

«Папа. Адажио» - это непростая история о пожилом мужчине и его играх разума. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

«Папа. Адажио» - это непростая история о пожилом мужчине и его играх разума. Прогрессирующая деменция не дает ему возможности отличить шалости его воображения от реальности, вспомнить такие простые вещи, как где его часы или где его дочь. С каждым днем сознание главного героя все больше закручивается, запутывается в клубок, который уже никто не сможет распутать. Его родная дочь уже понимает это и перестала бороться, ее задача – сохранить любовь к тому, кто уже отдаленно напоминает ее родного отца, заботиться о нем. И… решить, какая чаща весов перевесит – преданности дочери или же желание устроить свое личное счастье.

- Он не знает, что с ним происходит, - рассказывает исполнитель главной роли, заслуженный артист РФ Александр Водопьянов. - Жанре, в котором мы работаем, он… требует больших физических усилий. Я знаю такие истории, виде людей в таком состоянии. У моего друга теща жила в таком состоянии, что никому не пожелаешь. Это длилось много, очень много лет, ему памятник нужно поставить…

Стоит, пожалуй, оговориться, что в постановке нет деления на черное и белое. Кто-то будет с ужасом смотреть на главного героя, кто-то с сожалением. Вадим Данцигер оценивает это как история предательства дочери, ведь она допускает мысль, что ее отцу нужна не только ее помощь. Актриса Наталья Волкова, сыгравшая главную женскую роль в «Папа. Адажио», с этим не согласна.

- Я не согласна, что дочь предает отца, она бьется изо всех сил, чтобы устроить его жизнь, у нее просто не хватает сил, - рассуждает Наталья Волкова.

Кто-то будет с ужасом смотреть на главного героя, кто-то с сожалением. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Спектакль поставлен по пьесе одного из самых любимых критиками французских драматургов Флориана Зеллера. За нее автор даже получил премию «Мольер», а потом по ней сняли несколько фильмов – «Флорида» С Жаном Рошфором в главной роли и «Отец», где играет блистательный Энтони Хопкинс. В России на театральных подмостках пьесу «Папа» почти не ставили. Как отмечает Вадим Данцигер, первопроходцем был Норильск, потом ставили в «Современнике» с участием Сергея Гармаша и Виктории Толстогановой, в государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова с Сергеем Маковецким и Мариной Александровой. А теперь за ними идет Мурманск.

- Эта постановка - глубокое исследование жестокости, а не памяти. Мы вместе со зрителем должны провести это исследование. Мы отличаемся жанром и формой, но не темой - это главное достоинство пьесы. Сюжетная линия рассказана витиевато, зритель видит историю глазами главного героя – это очень интересная конструкция. Нам удалось уйти от традиционных решений, - обещает режиссер-постановщик.

Свет в спектакле – это если не отдельный герой, то полноправный участник всего происходящего.

- Свет должен показать состояние души человека. Мы подчеркиваем работу режиссера, помогаем донести ту информацию, что он хотел сказать. Свет не живет отдельно, - рассказывает художник по свету Павел Куделькин.

Премьера «Папа. Адажио» состоится уже 5 марта, в марте спектакль покажут четыре раза. Сомнений нет, что после того, как упадет занавес, каждый зритель попробует переосмыслить фразу «что стар, что млад».

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