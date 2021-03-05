ЕР поддержит активистов в политике

Встреча с участниками всероссийской акции Мы вместе. Фото: Пресс-служба Единой России

Издание nashgorod.ru сообщает, что в рамках встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с участниками всероссийской акции “Мы вместе” Владимир Самокиш - депутат городской думы Томска из партии “Единая Россия” - предложил предоставить возможность активистам из волонтерских центров участвовать в выборах. Он отметил, что волонтеры принесут большую пользу политике страны, потому что это люди, с которых нужно брать пример, они понимают проблемы граждан и помогают находить их решение.

Предложение понравилось Владимиру Путину. Президент подчеркнул, что волонтерами становятся люди разных возрастов, у которых сформировались собственные взгляды и убеждения. Их работа в Государственной думе поможет находить свежие решения проблем, с которыми сталкиваются города, регионы и страна в целом.

Председатель партии ЕР Дмитрий Медведев также высказался по данному предложению. Он отметил, что отвечать на вопрос об участии в выборах активисты должны сами себе. Им необходимо осознавать собственную ответственность, поскольку, если они станут депутатами, от них будет зависеть уровень жизни россиян. Поэтому, перед тем как подать заявку на участие, они должны ответить, готовы ли взять на себя такую ответственность.

При этом секретарь генсовета партии Андрей Турчак подчеркнул, что депутаты партии готовы предоставить поддержку волонтерам, которые захотят попробовать себя в большой политике. Он добавил, что в период пандемии коронавируса объединились активисты со всей страны. Сейчас в волонтерских центрах работает более ста тысяч добровольцев, и, если они решат участвовать в праймериз, партия их поддержит.

По сообщению на сайте ER.ru, на данный момент партия “Единая Россия” является единственной политической силой, проводящей предварительное голосование. Принять в нем участие могут все граждане. Запланированная дата начала праймериз - двадцать четвертое мая. Закончатся предварительные выборы в Государственную думу тридцатого мая.

«Помогать землякам я стал задолго до появления коронавируса. Опыт пригодился в период пандемии: развозил продуктовые наборы, помогал оплачивать счета, закупать лекарства. Как-то летом наблюдал за молодежью, которая слонялась без дела, и решил их привлечь к полезному труду. Для этого в конце лета основал военно-патриотический клуб «Кречет 51» и организовал бесплатный тренажерный зал. В первый месяц было восемь человек. Сегодня уже 29. Присоединилось и девять взрослых земляков. Теперь вместе помогаем пенсионерам и инвалидам. Осенью ребята получили грамоты за свою деятельность от губернатора.

Что касается предварительного голосования, то считаю это положительным фактом, так как на него могут заявиться и беспартийные северяне. Уверен, привлечение энергичных, инициативных людей к участию в политике – это показатель, что партия не костенеет, обновляется, дает возможность беспартийным, но активным людям участвовать в политике», - считает Григорий Ходос, волонтер, организатор военно-патриотического клуба «Кречет 51».

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