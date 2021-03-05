Осужден капитан судна «Юбилейный ЯМЗ», по вине которого погибли три человека

В районе мыса Кекурский полуострова Рыбачий по направлению в залив Вайда-Губа «Юбилейный ЯМЗ» разбился о скалы береговой линии. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

17 октября 2020 года в Баренцевом море затонуло маломерное судно «Юбилейный ЯМЗ». В тот день оно везло на морскую рыбалку 10 человек вместе с членами экипажа. Погода была плохая: туман, волны и сильный ветер, но все-таки выход на воду состоялся.

Обратно вернуться судну было не суждено: в районе мыса Кекурский полуострова Рыбачий по направлению в залив Вайда-Губа «Юбилейный ЯМЗ» разбился о скалы береговой линии, перевернулся и затонул. Спаслись 7 человек, им до прибытия спасателей пришлось сидеть на скалах и в лодке, трое погибли. Одного из погибших нашли почти сразу после происшествия - волнами его выкинуло на берег, тело еще одного - внутри самого судна, а поиски третьего закончились только 3 ноября, когда труп обнаружили на побережье полуострова Рыбачий. Работе спасателей и авиации мешала непогода.

Вайда-Губа - место дикое, не каждый рыбак туда рискнет пойти, особенно если небо и море хмурятся. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

Вайда-Губа - место дикое, не каждый рыбак туда рискнет пойти, особенно если небо и море хмурятся. Когда с судна поступил сигнал бедствия, помощь подошла не сразу: сначала устанавливалось точное местонахождение. Раньше спасателей на помощь к рыбакам пришел смотритель находящегося неподалеку маяка, потом экипажи судов, бывших на промысле в тех водах.

В декабре в отношении капитана «Юбилейный ЯМЗ» возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации морского транспорта, лицом, управляющим маломерным судом, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Состоявшийся на днях суд признал капитана виновным в том, что видя предштормовую погоду, он неправильно действовал.

- Суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал мужчину виновным в совершении указанного преступления, назначив наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также запретил заниматься деятельностью, связанной с движением и эксплуатацией морского транспорта и иного водного транспорта сроком на 2 года, - сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

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