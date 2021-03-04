Кузница кадров «ФосАгро» обновила рекорд в мировом рейтинге вузов

Умение Горного не только следовать времени и быть на шаг впереди, - не просто слова, а констатация факта.

В этом году QS включила в свой рейтинг 1453 вуза, что на 85 больше, чем в прошлом году. Каждый из них прошел оценку по четырем индикаторам: мнению академического сообщества и работодателей, а также индексу цитирования и индексу Хирша, вычисляемый на основе библиометрии. При этом, доля того или иного показателя для каждого из 51 направлений различна. При этом в чарте «Инженерное дело - добыча полезных ископаемых и горная промышленность», в котором за победу боролись 588 университетов со всего мира, ключевым параметром оценки стали отзывы руководителей крупнейших отраслевых компаний. И если лидерами в этой номинации в этом году остались столпы горнотехнического образования: американская Высшая школа Колорадо, канадский университет МакГилла и австралийский университет Квинсленда, то во второй десятке ТОП-20 произошли изменения - Санкт-Петербургский горный университет с 18 позиции прошлого года, поднялся сразу на 12-е место.

От теории – к практике

По словам ректора вуза Владимира Литвиненко, это связано с возросшей исследовательской активностью преподавателей. Их работы стали чаще публиковаться, а, значит, и больше цитироваться коллегами по научному сообществу. Вместе с тем высоким остается и авторитет вуза среди российских и мировых лидеров горнодобывающей отрасли, что также повлияло на итоговый результат.

- Один из индикаторов, от которого зависит итоговая позиция вуза – это мнение работодателей. По итогам их опроса экспертами QS, Горный университет из года в год набирает более 90 баллов из ста возможных. Это говорит о высоком уровне доверия к нам со стороны бизнеса и о востребованности наших выпускников на краеугольных для российской экономики предприятиях, - подчеркнул ректор СПГУ Владимир Литвиненко.

В числе этих предприятий и «ФосАгро» - один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Сегодня в компании трудятся, внедряя теорию на практике, 450 выпускников Горного, в том числе абсолютное большинство – порядка 330 человек – на горно-обогатительном комплексе компании в Мурманской области. Одновременно с этим университет по целевому направлению компании готовит еще 85 студентов, 61 из которых – выпускники профильных «ФосАгро-классов».

Но вклад Горного в прогресс «ФосАгро» не ограничивается только подготовкой кадров. На протяжении 20 лет университет осуществляет научное и методическое сопровождение производства минеральных концентратов (апатитового и нефелинового), а также производства минеральных удобрений. При деятельном участии вуза в 2003 году разработан программный продукт – стратегия развития компании на долгосрочную (до 2050 года) перспективу. Эта стратегия была положена в основу целого ряда инвестиционных проектов, нацеленных на внедрение наилучших доступных технологий, ввода в строй новых мощностей, осуществления операционных улучшений, цифровизации и автоматизации производственных процессов. Это позволило компании за последние 5 лет увеличить производство минеральных удобрений на 40% до 10,2 млн тонн в 2020 году, а апатитового и нефелинового концентратов на 25% до 11,7 млн тонн в 2020 году. Общий объем инвестпрограмм, реализованных за последние 5 лет превысил 190 млрд рублей.

- Уже 20 лет – с момента образования компании – «ФосАгро» и Горный связывает тесное и плодотворное взаимодействие. Все эти годы мы имеем возможность убеждаться в огромном прогрессе СПГУ по всем направлениям деятельности. Горный активно участвует в подготовке высококвалифицированных кадров для нашей компании, развитии ее научно-технологического потенциала. Умение не только следовать времени, но и быть на шаг впереди позволяет с полным правом отнести ваш коллектив к мировым лидерам горнотехнического образования и науки. Хочу поблагодарить вас за конструктивное сотрудничество и подчеркнуть ваш выдающийся вклад в свершения старейшего технического вуза России. Искренне желаю вам, всему коллективу университета дальнейших успехов и неиссякаемой созидательной энергии для реализации намеченных целей, - говорится в поздравлении ректору СПГУ Владимиру Литвиненко от главы «ФосАгро», президента Российской ассоциации производителей удобрений Андрея Гурьева.

На стыке науки и производства

Умение Горного не только следовать времени и быть на шаг впереди, - не просто слова, а констатация факта. И этот факт ярче всего проиллюстрирован на производственных площадках Кировского филиала АО «Апатит» - флагманского предприятия группы «ФосАгро». Именно здесь внедряются самые передовые разработки СПГУ.

Пожалуй, самая заметная из них – технология дистанционного бурения, которая реализована на Русвумчоррском и Кировском рудниках предприятия. Причем ее внедрением на практике здесь занимались тоже выпускники Горного, среди которых - начальник отдела развития горных работ Кировского филиала АО «Апатит» Виктор Мельник. Он до сих пор благодарен своей альма-матер за то, что вместе с дипломом получил в Горном и обширную базу знаний о том, чем ему придется заниматься в жизни.

- Я прошел многоступенчатую систему профобразования, включающую производственную практику, аспирантуру и кандидатскую степень. Комплексный подход к подготовке горных инженеров используется во многих европейских странах. При высоком уровне вуза - образовательных программ, научно-лабораторной базы и преподавательского состава - он позволяет приобрести максимально широкий спектр знаний и навыков, - рассказывает Виктор Мельник.

Правда, чтобы оставаться на пике интеллектуальной формы, говорит Виктор, учиться ему приходится и сейчас, совмещая самообразование с продвижением по карьерной лестнице: за 7 лет он прошел путь от начальника участка до начальника производственного отдела и шахтопроходческого цеха. Однако, это как раз тот случай, когда развитие специалиста означает и развитие предприятия, на котором он применяет свои компетенции и опыт.

- На всех этапах профессиональной деятельности мне удавалось оставаться на стыке науки и производства. Несколько лет я возглавлял работы по горно-геологическому моделированию рудников Печенгского района Мурманской области, а с 2011 года – хибинских месторождений. В результате, сегодня Кировский филиал АО «Апатит» имеет полную и регулярно пополняемую базу данных по всем рудникам, используемую для эффективного управления ресурсами и прогнозирования поведения горных пород, - говорит Виктор Борисович.

Фото: Форпост Северо-Запад /

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