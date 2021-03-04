Рецепты для жителей Мурманской области от Константина Ивлева

Кулинар провел мастер-класс по приготовлению двух блюд.
Фото: Наталья ЛОБАНОВА
На этой неделе известный шеф-повар Константин Ивлев посетил школу №2 в Коле, где продегустировал блюда в столовой, а также представил концепцию нового меню, разработанного специального для учащихся Заполярья.
Помимо этого кулинар провел мастер-класс по приготовлению двух блюд, которые он придумал сам и есть в этом меню. Делимся с читателями этими интересными рецептами.
Хрустящий рулет из оленины в горчичном соусе
Хрустящий рулет из оленины в горчичном соусе
Фото: Наталья ЛОБАНОВА
Надо (на 3-4 порции):
Оленина (500-600 г), дижонская горчица, пачка творожного сыра, упаковка сливок, несколько долек чеснока, специи (соль, сахар, черный перец), растительное масло, свежая зелень.
Готовим:
Мясо разрезаем вдоль на равные части толщиной примерно в сантиметр. Кладем сверху пищевую пленку и отбиваем каждый кусок молотком.
Чеснок очищаем и мелко рубим. Творожный сыр смешиваем с чесноком. Добавляем соль, перец, зелень по вкусу.
Получившуюся сырную массу равномерно распределяем по мясным отбивным, отступая от краев пару сантиметров. Скручиваем оленину в рулеты, перевязываем шпагатом. Обжариваем рулетики в течение нескольких минут на несильном огне (без крышки) с добавлением растительного масла, периодически переворачивая. Затем поставить запекаться на 30 минут, обернув каждый рулет в фольгу.
Для горчичного соуса: выливаем в кастрюлю пачку сливок и добавляем несколько ложек горчицы, соль и черный перец – по вкусу. Хорошо перемешиваем венчиком. Доводим до кипения и снимаем с огня.
Когда приготовится мясо, снимаем с рулетов шпагат и разрезаем на кусочки. Сверху поливаем сливочно-горчичным соусом, посыпаем свежей зеленью. Готово!
Запеченные баклажаны с хумусом
Запеченные баклажаны с хумусом
Фото: Наталья ЛОБАНОВА
Надо (на 6 порций):
3 баклажана, 3 помидора, 2 стакана нута, кунжутная паста (тхина), специи: соль, сахар, черный перец, корица, чеснок, зира, свежая зелень.
Готовим:
Баклажаны разрезаем на две части и делаем на них крестообразные надрезы. Чуть-чуть полить сверху растительным маслом и отправить в духовку запекаться до готовности.
Помидоры режем кубиками и кладем в миску. Добавляем щепотку сахара и соли. Перемешиваем. Заправляем растительным маслом, добавляем черный молотый перец и базилик.
Для хумуса: Нут замачиваем на ночь, а после варим 20-25 минут. Когда он сварится, выкладываем его в блендер. Добавляем немного воды, затем щепотку соли и сахара, пару ложек кунжутной пасты, щепотку корицы, молотого чеснока и зиры. Заправляем кунжутным маслом (можно взять тыквенное). Хорошо взбиваем до пюреобразного состояния.
На запеченные баклажаны выкладываем ложку хумуса, помидоры, сверху приправляем зеленью. Готово!
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