Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 3 марта 2021 года: Водители автобазы правительства отработали 1800 смен вместе с медработниками

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 3 марта 2021 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 46929 заболевших COVID-19, 45372 человека выздоровели и 951 умер.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе уже заболели 23143 человека, 61 новый случай был выявлен за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2382 заразившихся.

За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 83 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Кандалакшском районе (+5, всего 3282), Печенгском районе (+5, всего 2603), Мончегорске (+5, всего 3127), Оленегорске (+3, всего 2352), Кольском районе (+3, всего 1764), Терском районе (+1, всего 345).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 23143 случая

Североморск - 4312 случаев

Кандалакшский район – 3282 случая

Мончегорск – 3127 случаев

Печенгский район - 2603 случая

Белокаменка - 2382 случая

Оленегорск – 2352 случая

Кольский район - 1764 случая

Апатиты – 1391 случай

Ковдорский район - 758 случаев

Ловозерский район - 671 случай

Кировск – 652 случая

Терский район – 345 случаев

ЗАТО Видяево - 110 случаев

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 23143

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. Театры и кинотеатры возобновили работу, но с ограничениями.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 345

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 3277

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 1391 и 652 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 1764 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Важная помощь

До 20 служебных автомобилей ГОБУ «Автобаза Правительства Мурманской области» ежедневно выходят на линию для обслуживания вызовов медработников на дом, забора биоматериала и доставки его в лабораторию. В период борьбы с COVID-19 таким образом усилен автопарк Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи, детской поликлиники №1 города Мурманска, городских поликлиник №1 и №2. Водители работают вместе с медицинскими организациями, подведомственными региональному министерству здравоохранения, с 30 октября прошлого года. За это время отработано свыше 1800 смен – это 15 тысяч часов. Как рассказал главный врач первой городской поликлиники Сергей Агеев, с помощью водителей автобазы организовано почти 16 тысяч выездов врачей на дом. «Сейчас ситуация намного проще, если сравнивать с тем, что было, например, в сентябре прошлого года. Но работа продолжается. Откровенно скажу, без этой помощи было бы тяжело и нам, и мурманчанам, которым требуется медицинская помощь. Поликлиника большая, каждый день на линию выходит до 35 автомобилей, из них 6-7 – гаража правительства», – сказал Сергей Агеев и поблагодарил всех водителей за помощь.

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