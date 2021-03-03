С 5 марта в Мурманской области снимают часть ковидных ограничений

С 5 марта в Мурманской области отменяется самоизоляция для лиц старше 65 лет. Фото: Андрей АБРАМОВ

28 февраля в Мурманской области впервые с 30 ноября 2020 года не было летальных случаев от коронавируса. Также нельзя не отметить, что с каждым днем зараженных становится все меньше.

Как рассказала глава регионального управления Роспотребнадзора Лена Лукичева, заболеваемость коронавирусом в регионе упала в три раза, также северяне меньше болеют ОРВИ и не болеют гриппом.

Поэтому на заседании оперативного штаба при правительстве региона, состоявшемся 2 марта, было принято решение с 5 марта снять часть ковидных ограничений.

Так, с 16 октября северяне старше 65 лет сидят на обязательной самоизоляции, которая продлевали почти полгода. Но наконец-то ее отменяют, так как есть тенденция к снижению заболеваемости и появлению устойчивого иммунитета.

- Также разрешаем работу детских лагерей, по одному родителю принимать участие в утренниках в детских садах, конечно, с соблюдением всех мер социального дистанцирования. Также вновь можно будет проводить мероприятия в библиотеках, - сообщили на заседании оперативного штаба губернатор Андрей Чибис.

Сейчас заведения общепита работают до 23.00, такие ограничения действовали и в новогоднюю ночь, и на январских праздниках. Но теперь им разрешили закрываться только в 2 ночи. При этом жителям Мурманской области напоминают, что масочный режим продолжает действовать, также сохраняются все другие требования санитарных правил: дезинфекция помещений, рук, социальная дистанция и т.д.

Постановление об отмене ковидных ограничений будет подписано губернатором и опубликовано в ближайшее время.

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