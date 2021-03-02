Что вы помните о еде из своей школьной столовой? На ум приходят чай и булочка с маком, творожная запеканка да тушеная капуста. А теперь детей готовы кормить совсем иначе – почти как в ресторанах.Так, 1 марта в Мурманскую область приехал известный шеф-повар, ведущий телепередачи «На ножах» Константин Ивлев. Вместе с командой проекта «Шеф в школе» от Российского движения школьников он представил губернатору Андрею Чибису концепцию нового меню для учащихся, которое разработано с учетом специфики Севера. Также он продегустировал еду, которая сейчас подается детям в кольской школе №2.Еда из прошлогоНа пробу повару представили картофельную запеканку с мясом, куриный бульон с яйцом и гренками, несколько блюд из оленины, жаркое из индейки, творожную запеканку с творожным соусом, свекольник.Как отметил специалист одного из комбината питания Мурманской области, за один прием пищи (включает в себя два блюда и напиток) дети получают килограмм (!) еды – так положено по норме. Этому шеф Ивлев явно удивился.- Нормы СанПиНа - это очень хорошо, но стоит внести некоторые изменения в школьное меню. Ведь суть заключается не только во вкусе, но и в количестве пищи. Если мы не съедаем все с тарелки, то у нас в голове что-то психологически переворачивается. А если все съедаем, то сразу понятно – это было вкусно. Нужно уменьшить порции, потому что даже взрослые не съедят так много, - говорит Константин Ивлев.Дети тоже продегустировали блюда – им все понравилось. Шеф был в целом доволен.- Бульон довольно вкусный, ароматный. А еще повара тут немного поиграли с блюдом, изобразив при помощи яиц смайлик, что здорово. Оленина тоже хорошо приготовлена. Картофельная запеканка, признаюсь честно, вообще не изменилась со времен моей школы, хотя это и неплохо. Есть такая еда, которая возвращает нас в разные эпизоды жизни – бабушкина еда, еда в детском саду, школе, армии, больнице. Попробовав эту запеканку, я как будто оказался в 1985 году в школе №685 города Москвы, где учился. Так же вкусно, как тогда. Кстати, в те годы моим любимым школьным блюдом было пюре с селедкой, - отметил шеф.Из столовой – в мини-кафеЗатем он представил главе региона и всем собравшимся собственное школьное меню, разработанное специально для заполярных учеников. Он подчеркнул, что блюда носят рекомендательный характер и не обязательно сию минуту вводить их в классические школьные обеды. Но прислушаться стоит.- Я, как шеф, знаю многие региональные продукты и их особенности. Соответственно, я проанализировал, чем богато Заполярье. Конечно, помимо рыбы здесь много дичи, например, та же оленина. Для того, чтобы ребенок ел то, что дают, ему нужно это правильно преподнести. Дети ведь любят бургеры, а мы может придумать им более полезную альтернативу, - рассказал известный кулинар.В его новом меню есть все: салаты, супы, основные блюда, гарниры, холодные закуски, завтрак, выпечка и топпинг.Ребят предлагается кормить салатом с хрустящим кальмаром, оливье или «Цезарем». Из супов – уха с белой или красной рыбой, крем-суп из овощей с гренками. Можно сделать нашумевшие в рекламе чевапчичи, но из оленины, запивая их морсом из морошки или облепихи. А на завтрак – каши-гранолы быстрого заваривания, чтобы ребенок мог сам поучаствовать в процессе приготовления.Закуски поражают воображение. Тут тебе и кальмары в соусе унаги с кунжутом, и паштет из оленины с вяленой ягодой, и творожный сыр с подкопченой треской с хрустящими тостами. Настоящий мини-ресторан.- Мое предложение состоит в том, чтобы внедрять современные технологии, давать школьникам возможность выбора, а также использовать локальные продукты. Это в первую очередь рекомендация губернатору и главам районов о том, как лучше организовать питание школьников, - подчеркнул Константин Ивлев. - Изменение школьного питания - это не только придумать блюда, но, соответственно, их нужно приготовить. Повара тоже должны перезагрузиться и стараться готовить так, как готовят во всех точках общепита. Мы в первую очередь едим глазами, и детям тоже нужно это прививать, чтобы они не только фастфуд ели. В этом помогает красивая подача блюда, либо использование интересной посуды. Если любят дети салат «Цезарь», то почему бы им это в школе не подать. У нас же не армия и не тюрьма, где один стандарт. В школе можно и пофантазировать с едой. Нужно просто взять и попробовать.Нужен экспериментКак отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, региональное правительство очень внимательно и трепетно относится к качеству питания в школах. Главная задача - сделать так, чтобы столовые становились современнее, а питание было интереснее.- Мы следим, как реагируют дети на еду, проводим внезапные проверки и пробуем блюда. Добились неплохого результата, за что хочу поблагодарить наших поваров. В последнее время стали добавлять в школьное меню свои локальные продукты, например, оленину. И поняли, что это даже дешевле выходит, чем закупать говядину. И вкуснее, - объяснил глава региона. - Попробуем в какой-нибудь школе также внедрить блюда из меню, которое представил Константин Ивлев, и если эксперимент будет удачным, то конечно будем внедрять их в другие учебные заведения. Можно рационально уменьшить объем порций, чтобы повысить разнообразие. Но в любом случае экономить на еде для детей мы не будем.По словам исполнительного директора Российского движения школьников Ирины Плещевой, недавно вместе с РДШ Константин Ивлев запустил конкурс «Шеф в школе». Суть его в том, чтобы повысить качество питания в школах.- Ребята будут отвечать в своем учебном заведении за еду и ставить звездочки по нескольким критериям – вкусно или невкусно, горячее или остывшее, красиво или некрасиво, как в столовой работники общаются. Уже сейчас на конкурс РДШ-шефов подали заявки более 500 учащихся и это только начало, - рассказала она.В завершении ребят спросили, как они относятся к изменениям в школьном меню. Они отметили, что самое главное – чтобы еда была вкусной для всех и не выкидывалась в мусорное ведро. Что тут скажешь? Золотые слова!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области не допустят рост стоимости школьного питания на 40%. Министр образования и науки Мурманской поручила усилить контроль за стоимостью школьного питания (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru