ЕР начала подготовку к выборам в Госдуму

Стоит отметить, что кандидаты на участие в праймериз смогут зарегистрироваться с середины марта и до конца апреля. Фото: Пресс-служба Единой России

Партия “Единая Россия” анонсировала проведение праймериз, по результатам которых будут формироваться списки для участия в выборах в Госдуму. Принять участие в выборе кандидатов может каждый житель России.

Как сообщает nashgorod.ru, представители партии пояснили, что благодаря процедуре предварительных выборов избирательный процесс проходит максимально честно и открыто. Реализацию данной модели выборов одобрил председатель ЕР Дмитрий Медведев, обсуждая эту возможность с секретарем генерального совета Андреем Турчаком в рамках деловой встречи.

Медведев отметил, что процедура праймериз позволяет выявить объективные приоритеты и предпочтения россиян. Избиратели, которые активно принимают участие во всех выборах партии, уже привыкли к необходимости голосования на предварительных выборах и считают эту процедуру крайне важной.

Турчак, в свою очередь, говорит о том, что праймериз позволяют определить наиболее сильных кандидатов, и в регионах такая позиция активно поддерживается. В предварительном голосовании может участвовать каждый гражданин страны, что очень ценно.

Стоит отметить, что кандидаты на участие в праймериз смогут зарегистрироваться с середины марта и до конца апреля. Само голосование начнется 24 мая и продлится неделю – до 30 мая. Оно будет проводиться в онлайн-формате. Для жителей удаленных областей и районов, где интернет-соединение может работать с перебоями, будет действовать процедура традиционного офлайн-голосования.

Турчак гарантирует, что процесс предварительных выборов будет проходить полностью прозрачно. Также он отмечает, что голосование абсолютно безопасно для каждого избирателя. Для участия в праймериз потребуется только зайти на портал госуслуг под своим логином и паролем, чтобы подтвердить свою личность.

Секретарь генерального совета заявляет, что целью данной процедуры голосования является определение кандидатов, которые могут стать полноправными участниками серьезной политической конкуренции. Именно те кандидатуры, которые станут лидерами предварительного голосования, смогут претендовать на место в Госдуме.

Как сообщает сайт “Единой России”, предварительные данные показывают, что актуальный список кандидатов может обновиться на 50%.

«Проведение предварительного голосования работает на укрепление имиджа партии как открытой структуры, готовой предлагать избирателям современные политические технологии. Его основные принципы: открытость, конкурентность, легитимность. На сегодняшний день «Единая Россия» – единственная партия, которая определяет кандидатов в депутаты разных уровней, опираясь на мнение жителей.

Выражу уверенность: процедура предварительного голосования привлечет внимание не только опытных, но и молодых кандидатов. Это активисты «Молодой Гвардии», волонтеры, представители НКО, предприниматели. Считаю, что это крайне важно для обновления партийных рядов», - рассказала руководитель регионального исполнительного комитета Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» Татьяна Сахарова.

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