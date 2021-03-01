В Северодвинске девочка чудом спаслась от упавшего с крыши пласта снега

Снежный пласт с крыши упал прямо перед девочкой. Фото: скриншот видео

Буквально в рубашке родилась юная жительница Северодвинска, с которой первый день весны и халатность коммунальщиков чуть не сыграли злую шутку.

Около девяти утра девочка торопилась на уроки. Она шла мимо дома №55 на улице Торцева, когда с кровли "сталинки" вниз полетел многокилограммовый пласт снега. Школьнице повезло - масса упала прямо перед ней. Но еще бы секунда - девочка могла ускорить шаг - и снег попал бы на голову. Кто знает, чем бы тогда все закончилось.

- Слава Богу, это был сугроб свежего снега, а не ледяная глыба, - написал в соцсети водитель Павел Потехин, видеорегистратор которого записал момент падения пласта с крыши. - Девчуля в порядке, ничего не поняв и весело отряхнувшись, стоя на том же месте, крутила головой.

Мужчине пришлось окрикнуть ее и попросить отойти в сторону - вдруг на кровле есть есть снег.

Девочка отделалась испугом, а вот коммунальщики могут получить серьезные проблемы.

- Прокуратурой области в связи перепадами температуры воздуха, публикацией в средствах массовой информации видеоролика о падении снежной глыбы с кровли многоквартирного дома № 55 на улице Торцева в городе Северодвинске в непосредственной близости с несовершеннолетним ребенком, территориальным прокурорам поручено проведение проверок надлежащего содержания кровель многоквартирных домов организациями, осуществляющих их управление, - сообщили в прокуратуре Северодвинска.

В местном управлении Следственного комитета проверку не начали, но предупредили коммунальщиков об уголовной ответственности за весеннюю лень.

- За ненадлежащее исполнение работниками организаций, обслуживающих жилые многоквартирные дома, здания и сооружения, своих профессиональных обязанностей Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), либо по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан), а в отношении должностных лиц- по ст.293 УК РФ (халатность). За совершение указанных преступлений Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы, - добавили в ведомстве.

Также днем 1 марта в администрации города пройдет экстренное совещание в режиме видеосвязи. Глава Северодвинска намерен спросить с представителей управляющих компаний, кто и как готов к наступления весны и падающим с крыш сосулькам.

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