Карельская группа ILMU выпустила новый музыкальный полноформатный альбом , или «Все началось со скалы…»

Встреча с его создателями, Татьяной и Алексеем Ткаченко, подкрепили мое желание задуматься и вслушаться в звуки музыкального монолога-путешествия.

Атмосфера нового альбома дает возможность погрузиться в мир природы родного края, ощущая не только мягкость, лиричность, чувственность, но и суровость, необузданность, дикость и кричащее молчание его загадочной сущности. В композициях звучат традиционные национальные инструменты, смешанные с электронной основой. Вокал на ливвиковском наречии карельского языка дарит музыке уникальный колорит. Над созданием альбома трудились музыканты, работающие в разных жанрах и играющие на различных уникальных музыкальных инструментах. Таким образом, альбом объединил ценные и, казалось бы, на первый взгляд, парадоксальные и не взаимосвязанные элементы.

Татьяна и Алексей Ткаченко подробно поделились ценной информацией о создании альбома и собственном понимании его основного замысла.

История создания

Татьяна: «Около 10 лет назад в моей жизни сложилась следующая ситуация: на тот момент группа «ILMU» уже существовала в определенном составе. Но по некоторым обстоятельствам работа над альбомом была приостановлена. Далее мы восстановили репетиции, но в процессе возрождения задуманной идеи нам пришлось поменять состав команды, и я решила, что лучшим вариантом станет создание нового коллектива, который существует и по сей день. С детства у меня была привычка гулять по скалам, близ построенного родителями дома. Для меня такие прогулки были своего рода медитацией. Лес, скалы, чистейший воздух стали источниками вдохновения, моментами успокоения и релаксации. Я сочиняла песни примерно с 12 лет. В основном это была современная музыка. Еще раньше я начала заниматься в фольклорном ансамбле и приобрела опыт исполнения песен в традиционном национальном стиле. В какой- то степени я прошла путь постижения практически всех музыкальных направлений – от фольклора до джаза. Однажды в очередной раз, гуляя по скалам, я пыталась сочинить очередной лирическо-юношеский мотив к песне. Вдруг в какой-то момент что- то щелкнуло внутри, и я почувствовала, что необходимо создать такое произведение, которое может на сто процентов являться частью меня. В этот момент острое ощущение сочинять музыку, исходя из собственного ее видения, стало мощным толчком к действию. Думаю, в этом и есть смысл творчества: без слепого копирования и подражания найти свою индивидуальную эстетику в исполнении произведений. Поскольку одной из самых больших ценностей для меня является любовь к природе, то основным мотивом и источником вдохновения стало воспевание ее красоты и самобытности. Таким образом, «все началось со скалы». Я стала пробовать писать электронную музыку с вокалом, объединяющую в себе мотивы эстрадной музыки и национальный колорит».

О команде

Татьяна: «Более 10 лет я мечтала о том, чтобы записать профессиональный альбом. Совсем недавно все сошлось, и нам удалось представить свое творение в полноценном виде, где музыкальный материал стал гармоничным объединением с мастерством коллектива, который смог воплотить все задуманное. Так случилось, что в 2020 году мы подали заявку на грант Главы Карелии и получили этот грант! Здесь все совпало: я долго планировала сделать альбом, и тут появились средства для воплощения замысла, что в нашем случае очень ценно».

Алексей: «В любом случае, альбом был бы создан, но процесс реализации длился бы гораздо дольше».

Татьяна: «С музыкантами команды я была знакома и до начала работы над альбомом. С кем-то мы пересекались чаще, с кем-то – реже. Когда к нашему составу присоединился Владислав Демин, обладающий очень широким музыкальным кругозором, я поняла, что приглашение этого исполнителя стало идеальным решением для воплощения замысла. Он хорошо владеет национальными карельскими инструментами, близок к пониманию исполнения современной электронной музыки, участвует во многих экспериментальных проектах. Таким образом, одной из задач замысла стал поиск творческих людей-универсалов, которые могут делиться своими уникальными знаниями и навыками.

Идея альбома

Татьяна: «Концепция самого альбома тесно связана с карельской землей и магической красотой Севера. Но нам не просто хотелось сочинить авторскую музыку, посвященную природе родного края. Целью было погрузиться в глубь времен, когда еще не существовало сегодняшней культуры, и представить, как звучала бы музыка самой земли. Далее один за другим накладываются слои и образы уже рождающейся культуры: оставленные людьми неолита петроглифы на скалах, мифические персонажи древних сказаний и легенд, такие как громовержец Укко, метающий молнии и камни, появление музыки и традиционных инструментов. И, наконец, возникновение карельского языка, его развитие и сегодняшнее звучание. Сплав всех этих идей представлен в альбоме из восьми композиций. Альбом «ILMU» – это рассказ о многогранной красоте нашего края и о чувствах, которые она вызывает. Через создание музыки нам хотелось бы сказать о том, что жизнь человека на земле – лишь мгновенье. Человек мыслит образами и передает свое восприятие через творения искусства. В мире все взаимосвязано. Человек – часть природы. Со временем Земля вбирает в себя все живые существа. Жизнь каждого существа – миг. Природа и Вселенная существуют в единой связке. Здесь для меня очень важны образы петроглифов, наскальных рисунков с изображение живых существ, которые существовали совсем небольшой отрезок времени, но тем менее их образы сохранились до наших дней и стали символами власти природы и Земли над временем их существования. Микрочастицы, из которых состоит наша планета, подобно ветвям дерева, которые разрастаются, путаются между собой, создавая уникальный в своем роде силуэт дерева – олицетворение жизни существа на Земле».

Алексей: «Я бы определил основной жанр альбома как этнический трип-хоп. Само слово «трип» переводится как «путешествие». Если говорить о музыкальном жанре, то «трип- хоп» обозначает «путешествие между жанрами». То есть здесь могу быть элементы электронной музыки, рока, хип-хопа, джаза, блюза и любых других стилей. В будущем нам очень хотелось бы представить свою музыку на концертных площадках с хорошей акустикой и качественной аппаратурой. На мой взгляд, уникальностью и основным манком к прослушиванию альбома является то факт, что, альбом объединил ценные и, казалось бы, на первый взгляд парадоксальные и не взаимосвязанные элементы. Думаю, что в этом посыл, который говорит о том, что в жизни, как и в музыке, может быть действительно все невероятно взаимозависимо. Творения искусства, как и элементы Вселенной, имеют определенный смысл.

Татьяна Ткаченко - автор музыки и слов, электроника, вокал, кантеле (1, 3, 6) Алексей Ткаченко - автор музыки, электроника, электрогитара (2, 8) Владислав Дёмин - автор музыки, скрипка (1, 2, 4, 6), йоухикко (2, 4, 5, 7), кантеле (7), бубен (5) Виталий Целобёнок - флейты (2, 7), волынка (2), пила (8) Дмитрий Михайлов - электрогитара (1, 7), бас-гитара (1) Андрей Дикоев - баян (3) Алина Репецкая - кантеле (2, 5) Юрий Жук - глюкофон (5) Евгения Давыденко - скрипка (4) Денис Дорофеев - альт (4) Ольга Дорофеева - виолончель (4) Группа SistaS - вокал (8) Blue Glass Production (Антигуа) - бамбуковая флейта (6), дополнительная электроника (1, 2, 6, 7), сведение (6) Максим Селюгин - запись, сведение Студия звукозаписи Blomberg Studio Marcin Bo inski (Польша) - мастеринг Юлия Соловьева - дизайн обложки Слушать альбом на других площадках: https://open.spotify.com/album/1CVvWtEujk9nzjeRSYUlfj Альбом записан в рамках проекта "Илму: сохранение национальной культуры современными средствами", реализуемого КРОО "Содружество народов Карелии" при поддержке Министерства национальной политики. Грант Главы РК 2020.