В последние две недели в Мурманской области стояли мощные морозы, которые в некоторых уголках кольского края достигали аж -40 градусов. В такой холод хочется только дома сидеть да чай пить, а вот путешественникам из других регионов больше нравится экстрим.Так, в Териберку недавно приехал турист из Челябинска. Мужчина подумал, что будет хорошей идеей открыть сезон купаний в Баренцевом море. При этом, как уточнили \\"КП\\" синоптики мурманского гидрометцентра, температура воды там сейчас не превышает +1 градус. А в поморском селе на днях стоял 20-градусный мороз.Сурового, но храброго путешественника, который полез в воду, сняли на видео. К счастью, полностью окунаться в ледяное море он не стал, а лишь пополоскал в нем ноги. Ролик выложили в паблике \\"Мурманск\\".- Приезжайте на курорты Баренцева моря, у нас тепло! - шутит за кадром женщина.Как удалось узнать \\"КП\\", мужчине, которому все ни по чем, в Мурманской области понравилось и он с массой впечатлений уже уехал домой.Вообще, как бы ни было холодно в Териберке, туристов там хоть пруд пруди. Правда, таких отважных, кто рискнет сунуться зимой в море - мало. Оно и не удивительно, ведь после подобных развлечений легко можно заработать воспаление легких или поражение сосудов. Риск, конечно, дело благородное, но здоровье - важнее.К слову, сейчас дорога в поморское село остается закрытой из-за непогоды.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Териберке сняли клип к 130-летию Осипа Мандельштама. Видео рассказывает о женщине с сыном, а в его основу легло стихотворение \\"Нежнее нежного\\" (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru