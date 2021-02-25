Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 25 февраля 2021 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 46417 заболевших COVID-19, 44435 человек выздоровели и 929 умерли.Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 22839 человек, 37 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2374 заразившихся.За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 95 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+6, всего 4301), Кандалакшском районе (+12, всего 3233), Печенгском районе (+13, всего 2571), Мончегорске (+14, всего 3086), Кольском районе (+4, всего 1737), Оленегорске (+1, всего 2328), Терском районе (+2, всего 340), Апатитах (+1, всего 1385), Кировске (+1, всего 651), ЗАТО Видяево (+2, всего 109), Ковдорском районе (+1, всего 756).Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:Мурманск – 22839 случаевСевероморск - 4301 случайКандалакшский район – 3233 случаяМончегорск – 3086 случаевПеченгский район - 2571 случайБелокаменка - 2374 случаяОленегорск – 2328 случаевКольский район - 1737 случаевАпатиты – 1385 случаевКовдорский район - 756 случаевЛовозерский район - 671 случайКировск – 651 случайТерский район – 340 случаевЗАТО Видяево - 109 случаевПолярный – 21 случайСнежногорск – 6 случаевПолярные Зори – 6 случаевЗАТО Заозерск – 3 случаяГаджиево - 1 случайКоронавирус в МурманскеВсего зараженных: 22839Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: работаютИзоляция для приезжих: нетМурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. Театры и кинотеатры возобновили работу, но с ограничениями.Коронавирус в Терском районеВсего зараженных: 340Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетЗакрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и ПялицаВъезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.Коронавирус в Кандалакшском районеВсего зараженных: 3233Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетКак и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.Коронавирус в Апатитах и КировскеВсего зараженных: 1385 и 651 соответственноГостиницы: работают (по согласованию с администрацией)Музеи: открытыИзоляция для приезжих: нетСамоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.Коронавирус в ТериберкеВсего зараженных: 1737 (Кольский район в целом)Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетБесплатные лекарстваКак сообщает оперштаб, продолжается обеспечение бесплатными противовирусными препаратами пациентов, которые проходят лечение COVID-19 на амбулаторном этапе.Нарастающим итогом противовирусными лекарственными препаратами бесплатно за счет средств регионального бюджета уже обеспечено 50 729 пациентов (в том числе с июля по ноябрь 2020 года - 26 222 пациентов с ОРВИ). За счет средств федерального бюджета обеспечены 15 202 человека.Для оказания медицинской помощи пациентам, находящимся на амбулаторном лечении, в области работают 17 патронажных бригад, для оказания скорой медпомощи пациентам с COVID-19 –19 бригад.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области сняли часть ковидных ограничений. Обстановка в регионе позволила это сделать (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru