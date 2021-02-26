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Удивительная история Hawker Hurricane: Как в Ревде появился памятник британскому истребителю

Это был первый в СССР мемориал, посвященный иностранному самолету
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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