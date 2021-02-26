Удивительная история Hawker Hurricane: Как в Ревде появился памятник британскому истребителю

В поселке Ревда, что находится в Ловозерском районе, есть выдающаяся достопримечательность – памятник британскому самолету-истребителю Hawker Hurricane. Белый в синюю полоску воздушный корабль, который величественно осматривает окрестности со своего постамента, как будто бы взлетая, давно уже стал местной визитной карточкой и привлекает к себе внимание туристов.О том, как в небольшом уголке Мурманской области оказался мемориал, посвященный иностранной железной птице, рассказал известный в регионе краевед Александр Комаров, который вдохновился идеей найти и установить этот уникальный самолет. Историческое дело было связано с немалыми трудностями.Ценность на болотеОднажды осенью 1981 года Александр, занимавшийся на тот момент историей погибших воздушных кораблей, узнал, что в 25-30 километрах от Ловозера на болоте лежат обломки немецкого самолета, которые заметили летчики. Однако, как выяснилось позже, истребитель не имел отношения к Германии.- Меня это известие, конечно, заинтересовало. Вскоре удалось добраться до того места. Самолет лежал на болоте у речки Черной, притока Вороньей. При осмотре выяснилось, что летательный аппарат совершил вынужденную посадку, но с работающим мотором, так как были поломаны все три лопасти винта. Но самое главное - это был английский Hawker Hurricane, - вспоминает краевед. - Я спросил у летчиков, почему они сказали, что это немецкий самолет. Ответ запомнился на всю жизнь: «Там ведь не по-русски написано - какой же еще?». Тогда я подумал: как мало мы знаем о нашем прошлом.Один из жителей Ловозера рассказал, что будто бы у этой железной птицы нашли летчика, сидевшего у дерева с расклеванной птицами головой. Видимо, был ранен, но смог выбраться из самолета, а больше сил не было, там и умер.Память нужно сохранитьВскоре Александр отправился в музей авиации Северного флота в Сафоново. Там в картотеке погибших пилотов морской авиации он нашел, что в 1942 году из Ловозера в Ваенгу привезли тела троих летчиков: капитана Алексея Ивановича Яковенко, пилота Hurricane, и двоих пилотов, погибших на бомбардировщике СБ-2 на Куйвчорре.- Тогда в первый раз и пришла мысль, что это не обычный самолет. Изготовлен он английскими рабочими и инженерами, привезен сюда, на Север, скорее всего, на транспортном пароходе американцами, а воевал на нем и погиб советский летчик. Этот английский самолет буквально облит кровью советского пилота. Это ли не боевое братство? – задается риторическим вопросом краевед.С этой машины в итоге сняли и привезли для будущего музея некоторые детали и оборудование - штурвал с педалями управления, габаритный фонарь с крыла. Что интересно, лампа фонаря, пролежавшая сорок лет на болоте, горела отлично. Нужного помещения на тот момент не было, поэтому экспонаты хранились в автомотоклубе Ревды, а затем по гаражам.Вскоре Александру Комарову пришлось уехать в длительную командировку на Кубу на несколько лет. В 1984-м и 1985 году он продолжил поисковую работу, взяв себе в помощь старшеклассников.- Мы приняли решение восстановить боевую машину. Тем более что пролежавший много лет на болоте самолет был относительно цел. Летом 1987 года я уже специально полетел к «харрикейну», чтобы подготовить его к эвакуации по земле в Ревду. Для этого нужно было приподнять все конструкции с болотного торфа. Использовал домкрат, а под самолет и лежавший рядом двигатель подложил нарубленные бревнышки. Сложил для сохранности на краю березняка моторные капоты. В 1988-м уже целенаправленно с помощью первого секретаря райкома комсомола В. Володькина мы организовали экспедицию по вывозу истребителя с болота у Черной речки, - рассказывает северянин.Быть или не бытьКак потом оказалось, проект оценили далеко не все - нашлись недовольные этой работой. Александра называли антипатриотом, восхваляющим западную технику.- При неоднократных вызовах в райком партии я пытался идеологическим работникам объяснить свою точку зрения на этот вопрос: во время войны на Кольском полуострове наши летчики воевали в основном на иностранных самолетах. Промышленность Советского Союза в начале войны по выпуску новых, современных летательных аппаратов еще не раскрутилась, в строю оставались в основном устаревшие конструкции, значительно уступавшие немецкой технике. Объяснял, что в Заполярье воевало около 10 марок иностранных железных птиц: «аэрокобры», «киттихауки», «харрикейны», «спитфайеры», «бостоны», «каталины», «хемпдены» и другие. Меня не слышали. Обстановка накалялась. Кончилось тем, что мне предложили выбор: продолжать упорствовать и настаивать на своем или положить на стол свой партбилет. Я выбрал историческую справедливость. Это был 1987 год, - объясняет Александр.Но общественного деятеля, который боролся за правое дело, все же поддерживали и летчики, воевавшие здесь во время войны, и местные жители. В итоге было проведено голосование - быть или не быть английскому истребителю в Ревде. Почти все жители поселка высказались «за».- Решительно все изменилось, когда меня поддержал директор ЛГОКа Игорь Мусатов. Для него, практика и рачительного хозяина, на первом месте всегда были работа, результат, созидание. Когда утром на совещании в управлении комбината он узнал о противодействии руководителя райкома партии, то мне было предложено уже в конце дня предоставить свои соображения по восстановлению машины: где это делать, какие нужны условия, материал, кто будет работать и прочее, - рассказывает Александр Комаров.Живая история войныВ Ревде авиамехаников по ремонту истребителей на тот момент было днем с огнем не сыскать. Но Александр знал одного талантливого мастера. Тот подобрал в команду еще двоих умелых ребят. Все вместе стали восстанавливать Hurricane. Реставрация самолета проводилась в боксах ангара для ремонта тяжелой техники в бывшем поселке Ильма.Когда реставрация подходила к концу, встал вопрос: где будет стоять этот самолет? Вначале появилась идея поставить его на земле под навесом, по типу беседки у музея. Но от этого варианта отказались в силу некоторых обстоятельств.- Информация о «харрикейне» попала в СМИ, и я получил письмо от представителей Sotheby's, одного из старейших в мире аукционных домов, с предложением выставить его на продажу. У меня нет сомнений, что его бы продали. Не сразу, а позже, в 90-е годы. Я предложил поставить истребитель на постамент, заведя предварительно в него двутавровую балку и забетонировав ее конец в постаменте, что наша команда и сделала. 1 сентября 1989 года в поселке Ревда состоялось официальное открытие памятника. Этот самолет – живая история войны. Много вложено в него переживаний, заботы, гордости за наших защитников Заполярья, - отметил Александр Комаров.Благодаря краеведу, проделавшему огромную работу по сохранению этого символа героизма, появился единственный в бывшем СССР и нынешней России восстановленный истребитель, стоящий на постаменте для всеобщего обозрения.Без ремонта не обойтисьКрасавец Hawker Hurricane будет радовать местных жителей и гостей поселка, только если его будут оберегать и заботиться о нем. На данный момент директор краеведческого музея Ревды Татьяна Фомина, к которому относится истребитель, инициировала работу по присвоению самолету официального статуса объекта культурного и исторического наследия России. Процесс этот небыстрый, но будем надеяться, что он успешно завершится и памятник в центре Ревды все-таки получит особый статус и государственную защиту.А пока самолету требуется ремонт. В прошлом году обновить его не удалось из-за недобросовестного подрядчика, зато сейчас работа идет полным ходом.- На сегодняшний день закуплены практически все необходимые строительные материалы. К нам пришли информационные стенды, которые будут установлены на памятнике, а также тротуарная плитка. Необходимое софинансирование для проведения ремонта поддержано местными депутатами и предусмотрено в бюджете. Как только позволит погода (весна - начало лета), рабочая бригада сразу же приступит к работам, - сообщил глава Ловозерского района Виталий Деньгин.Фото: краеведческий музей ООО «ЛГОК» Ревды.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГубернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился с ветеранами боевых действий. Встреча состоялась накануне годовщины вывода советских войск из Афганистана (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru