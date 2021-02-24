«Единая Россия» при участии активистов «Молодой Гвардии», «Волонтеров Победы» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» в День защитника Отечества провела акцию «Защитим память героев». Ее поддержали десятки тысяч людей по всей стране.Как пишет nashgorod.ru, в Москве на акцию пришли Владимир Путин и Дмитрий Медведев, которые возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. В своей речи президент выразил благодарность ветеранам и всему поколению победителей, которые научили своих потомков не сдаваться и побеждать.Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак также посетил акцию. Он прибыл с цветами на Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге. Турчак заявил, что подвиг страны заслуживает того, чтобы его увековечили. По его словам, ежегодно россияне приходят на воинские захоронения как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах.Как сообщает сайт ER.ru, кроме церемоний возложения цветов, волонтеры посетили более семи тысяч ветеранов и вручили им свыше десяти тысяч «Писем Победы», в том числе от иностранцев.«Все дальше в глубь истории уходят события Великой Отечественной войны. Сегодня некоторые пытаются переписать историю, проявляя попытки расколоть общество. Тем не менее время бессильно ослабить память человечества о стойкости и мужестве нашего народа. Наши предки проливали кровь за наше безоблачное настоящее и будущее.Мы не имеем права забывать их, мы должны быть благодарны им за мужество и отвагу, за храбрость и доблесть! Сегодня сотни жителей Мурманской области отдают дань памяти нашим героям. И как эстафетную палочку, мы передаем память об их подвигах следующим поколениям, потому что события, подобные ВОВ, не должны повториться. Пусть небо над нашей Родиной всегда будет ясным, пусть каждый день беззаботно смеются дети, и пусть самоотверженность и героизм российского солдата никогда не сотрется из людской памяти», - сказал депутат Мурманской областной думы, член фракции «Единая Россия» Игорь Найденов.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru