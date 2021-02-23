Женский разговор: в Мурманской области пройдет конференция «Звезда Севера»

Название родилось потому, что каждая женщина – это путеводная звезда своего мужчины, на свет которой он идет. Фото: Владимир Рачинский.

В прошлом году в Мурманской области появилась площадка, на которой смогли объединиться жительницы Заполярья – по инициативе супруги губернатора, руководителя Единого волонтерского центра Мурманской области Евгении Чибис прошла интерактивная конференция «Звезда Севера». Название родилось потому, что каждая женщина – это путеводная звезда своего мужчины, на свет которой он идет.

Она объединила более 450 северянок со всего полуострова, и оказалось, что в ней хотело бы поучаствовать больше человек.

Первая встреча была в режиме оффлайн, и площадкой для нее стал Североморск. Это не удивительно, ведь жены военнослужащих всегда были очень активны и перспективны в плане идей развития не только ЗАТО, но и других муниципалитетов.

Опыт той встречи, а также пандемия коронавируса вывели конференцию на новый уровень – в этом году она состоится онлайн, поэтому принять участие в ней сможет больше северянок.

26 февраля участников конференции примет Гаджиево, 27 февраля - Североморск.

- Почему Североморск – понятно, это столица Северного флота, а Гаджиево – первый закрытый город, куда меня муж привез знакомиться со спецификой области, - пояснила Евгения Чибис. - Говорят, первое впечатление самое сильное, так оно и есть. Маленький заснеженный городок, где базируются подводные силы флота, произвел на меня неизгладимое впечатление. Умнейшие мужчины, которые несут тяжелое бремя защиты нашей страны и не менее сильные женщины. Сплоченные семьи, красивые люди, городок полон детей. Жизненные истории, которые ни на каком сторителинге тебе не расскажут… Из этой поездки я вернулась с мыслями: зачем я здесь, и что я могу сделать для этих прекрасных людей, которые так много делают для страны и каждого из нас? Так родилась идея, которую подхватили мои друзья. Вручную, на интуиции, опыте и волонтерских принципах, мы создали нашу первую «Звезду»-2020.

Интерактивная конференция – это интересный формат, в котором будут затронуты самые разные стороны жизни. Ведь хочется поговорить и о себе, и о мире вокруг. Организаторы «Звезды Севера» спросили жительниц Мурманской области, а что же им интересно в первую очередь. На основе ответов родилась программ. Конференция будет состоять из четырех блоков: здоровья, психологии, саморазвития и красоты. Приглашение участвовать приняли 13 спикеров - профессионалов из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска.

В программе запланированы лекции по созданию персонального стиля, личного бренда, подарочного этикета (Диана Ларецкая, Любовь Пушкова, Елена Ковальчук); проблемам женского здоровья на Севере, современном взгляде на сексуальность, вакцинации детей (Лариса Волкова, Ольга Маркина, Екатерина Сулима). Предусмотрены лекции, мастер-классы, каждый найдет тот формат, который ему удобен.

О новых возможностях мозга расскажет преподаватель мнемотехники и скорочтения Павел Палагин, о роли искусства в повседневной жизни – психолог Наталья Васильева, об организации офицерского бала – волонтер Татьяна Пучкова.

- Поскольку конференция «Звезда Севера» - проект социально значимый, спикеры, организаторы и участники участвуют добровольно и бесплатно. Пригласительные билеты должны распространяться так же, бесплатно, - подчеркнула Евгения Чибис. - Остальные смогут посмотреть 27 февраля прямую трансляцию, и услышать спикеров в онлайн-формате. Я – перфекционистка. Мне надо, чтобы все прошло идеально со всех точек зрения – технической, психологической, организационной. Мы отбираем самых достойных – и спикеров, и волонтеров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кандалакше первоклашка оказался на улице один из-за отмененного урока: "Стоял и долго плакал". Родителям мальчика не сказали, что его надо раньше забрать из школы (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru