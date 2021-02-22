Упустив в прошлом году весь лыжный сезон по причине того, кого уже надоело называть - коронавируса, мурманчане стремятся наверстать все лыжные прогулки 2020 года и при любой возможности выезжают на лыжный комплекс «Снежинка», также известный как КП-2. Стремятся очень активно – кто пешком, кто на лыжах, кто на снегоходах, а кто и на машинах или автобусе. А вот о правилах пользования общественным спортивным объектом многие, увы, забывают.Да-да, это не дикий кусок леса, облюбованный лыжниками и владельцами собак. Это оборудованный спортивный объект, который обслуживается сотрудниками муниципального спортивного центра «Авангард». И так же, как в Долине Уюта, там нельзя гулять с собаками, ездить на автомобилях и снегоходах.Четырехколесным нельзя27 января на двухкилометровой трассе застрял автомобиль Renault Logan. Их, на самом деле, там сначала в плену оказалось два, но один откопали, а другой вмерз – в том месте, где он застрял, протекает ручей. Но вопрос даже не в этом, а в том, о чем думал водитель, когда туда забирался? С какой целью? Ведь там специально установлен шлагбаум, сугробы насыпали, чтобы проехать машина не смогла. К тому же колесами автомобиля можно повредить лыжню, но это водителя, скорее всего, не беспокоило.Автомобиль эвакуировали с территории 5 февраля силами работников «Авангарда» и полицейских. А мы так и не узнали, кто был этот отважный водитель и не хранилось ли у него случайно в машине чего-нибудь запрещенного или драгоценного. Может, пока…Снегоходчики и собаководы – несознательные гражданеС развитием туризма и благосостояния населения мурманчане стали обзаводиться снегоходами и рассекать на подготовленных для лыжников трассах. Все бы ничего, да вот пролетевший мимо лыжни снегоход очень сильно загрязняет пространство выхлопными газами. И вместо прогулки по свежему воздуху получается прогулка в облаке вредных взвесей. В принципе, с таким же успехом можно просто на парковке подышать у выхлопной трубы.Мы поинтересовались у администрации, приняты ли какие-то меры по разведению этих потоков движения. Оказалось, все потоки давно разведены, знаки поставлены, но…- Несмотря на установленные предупреждающие знаки «Езда на снегоходах запрещена», «Выгул собак запрещен» несознательные граждане периодически нарушают требования нахождения на данной территории, - пояснили редакции «КП» в администрации Мурманска.А что же в таком случае делать? Власти предлагают сознательным гражданам вызывать полицию, так как сотрудники «Авангарда» полномочиями по наказанию неразумных снегоходчиков и владельцев собак не наделены.Марафонская трасса будетРаньше для проведения конкурса «Лыжня зовет» приводили в порядок и оборудовали любимую всеми трассу между «Снежинкой» и Долиной Уюта. Поэтому уже с января месяца можно было прокатиться до долины и обратно. А 2021 год принес свои коррективы. На дворе конец февраля, а трассы так и нет. Весна на носу, будет ли где испытать свои силы?- Лыжня готовится к марафонской гонке в рамках традиционного «Праздника Севера». А отвечает за ее подготовку Учебно-спортивный центр, подведомственный министерству спорта и молодежной политики Мурманской области, - пояснили в администрации Мурманска.В общем, раньше «Праздника Севера» и не ждать. Сейчас она «полудикая» - по ней можно пройти только классическим ходом, а вот коньком уже никак.- Если только наших снах и мечтах ее могут сделать раньше, - сокрушается Евгений, участник сообщества MyRun.С другой стороны, можно порадоваться, что вообще кататься можно. Прошлой весной на въезде на парковку «Снежинки» стояли бетонные блоки. Вот такие проказы пандемии.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области перенесли старты \\"Лыжни России\\" из-за погоды. Морозы не дают спортсменам выйти на гонку (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru