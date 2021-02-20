Сотрудники ФСБ задержали пятерых жителей Терского района, которые могут быть членами ОПГ

Сейчас правоохранительные органы занимаются проверкой информации о причастности лиц к ОПГ. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники УФСБ России по Мурманской области задержали пятерых жителей Терского района, которые могут быть причастны к ОПГ. В местах их проживания после проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» обнаружены и изъяты оружие, боеприпасы, а также взрывное устройство.

- Сейчас правоохранительные органы занимаются проверкой информации о принадлежности указанных лиц к организованной преступной группировке, подозреваемой в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, выловом водных биологических ресурсов и вымогательством, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Мурманской области.

Когда станут известны результаты проведенных исследований в отношении найденных средств поражения, преступные деяния будут квалифицированы правоохранителями в соответствии с действующим уголовным законодательством России.

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