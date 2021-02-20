Проезд плюс безопасностьКак только автомобиль с нашими репортерами въехал на территорию Терского района со стороны Кандалакши, та же самая дорога стала гораздо шире. Снежные валы практически полностью были «сброшены» с обочин в кюветы. При разъездах со встречными автомобилями уже не приходилось снижать скорость и прижиматься правыми колесами к обочине. Если бы не шуршащий снежный накат, дорога в этом отдаленном районе вполне была бы похожа на федеральную автотрассу: покрытие обработано песко-соляной смесью, убран снег от знаков и барьерного ограждения, с площадки остановочного павильона.- Наши автомобили КДМ (комбинированная дорожная машина) марки «Скания» оборудованы дополнительно боковыми отвалами. Это позволяет за проезд по дороге в одну сторону очистить половину проезжей части и обочину, - рассказал нам заместитель генерального директора по содержанию и обслуживанию ООО «Стройтехтранс» Иван Нестеров.Позднее нам удалось увидеть в работе эти интересные машины. «Поймать» их теперь просто. Вся техника организации оборудована датчиками навигационной системы «Глонасс», позволяющими диспетчерам и мастерам видеть, где находится каждая такая машина в режиме реального времени. Мы воспользовались помощью Ивана Нестерова - установленное в смартфоне приложение показывало, что практически рядом с нами работал автогрейдер. А КДМ нам удалось увидеть позднее - на производственной базе в Умбе и по дороге на Варзугу. Признаться, «Скании», оборудованные большим бункером для россыпи песко-соляной смеси и тремя навесными отвалами нас впечатлили: целый производственный комплекс на колесах, способный одновременно очистить дорогу, сформировать накат и обеспечить безопасный проезд.- В каждой такой КДМ установлен электронный блок управления всеми системами навесного оборудования. К примеру, водитель прямо из машины может регулировать интенсивность подачи песко-соляной смеси в разбрасывающий механизм и ширину разброса, - говорит Алексей Киселев, начальник Умбского участка ООО «Стройтехтранс». - Так, на виражах, опасных поворотах и на скользких участках дозировка и ширина увеличиваются либо уменьшаются в зависимости от состояния проезжей части!На контракт с новой техникой- Специально для выполнения условий контракта по содержанию автомобильных дорог в Терском районе, к которому приступили весной прошлого года, мы приобрели в лизинг практически всю новую технику, которая там эксплуатируется, - говорит Дмитрий Кипнис, генеральный директор ООО «Стройтехтранс». - Это три автомобиля «Скания» КДМ с полным набором навесного оборудования «Меркатор», два автогрейдера SDLG, два УАЗа-Профи для перевозки рабочих, ручного инструмента и оборудования. В ближайшее время планируем приобрести фронтальный погрузчик с быстросъемным шнекороторным оборудованием, который ускорит погрузку на пескобазе и работу по уборке снежных валов вдоль ограждений. Кроме того, компания располагает целым строительным комплексом по укладке асфальта, куда входят асфальтоукладчик, катки, гудронатор и асфальтобетонный завод. Это позволяет нам своевременно и оперативно выполнять ремонтные работы в рамках содержания.На предприятии делают ставку на технику высокопроизводительную и многофункциональную. С одной стороны стоимость такой техники выше, но с другой - это позволяет качественно выполнять обязательства, снижать производственные затраты и экономить на издержках.В дорожной отрасли компания присутствует с 2020 года. Предприятие входит в группу компаний, работающую в разных направлениях. Интересный факт: до контракта по Терскому району, партнеры занимались содержанием дорог за пределами Мурманской области. Например, ООО «КПК» следит за состоянием 420 километров региональных дорог в Муезерском районе Республики Карелия. И теперь возникшие обязательства в родном регионе (287 км) вывели компанию на одну из лидирующих позиций в Мурманской области по количеству находящихся на содержании региональных дорог. За период работы налажены тесные партнерские связи с профильными компаниями ООО «Технострой», ООО «Кондопожское ДРСУ», ООО «Петрозаводское ДРСУ».- Планируем и дальше развиваться, наращивать производственные объемы, - говорит Дмитрий Кипнис.Чтобы работа спориласьЕще одно направление - работы по ремонтам дорог.- Вот здесь акцент как раз на Мурманской области, - продолжает Дмитрий Кипнис. - Много сделано в Полярных Зорях и Апатитах. Работали и по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», и по муниципальным заказам. Небольшие объемы ремонтов были у нас и в рамках содержания автодорог в Карелии.В компании «КПК» сложившийся штат профессионалов, которые долгие годы работали в дорожном хозяйстве. Создана хорошая производственная база - ремонтно-механические мастерские с административно-бытовым корпусом. Часть деталей и запчастей для техники делают сами. Производственную инфраструктуру дополняют железнодорожный тупик и хранилище минерального порошкаОпора генерального директора в работе - ключевые специалисты. Заместитель по строительству Владимир Гайдуков является одним из наиболее опытных и авторитетных дорожных строителей региона. По жизни с техникой - так можно сказать о главном механике Владимире Солодилове. В производственном отделе давно работает отличный специалист и знаток своего дела Александр Кузьмин. Под его руководством постигает тонкости этой работы квалифицированный инженер Василий Осминин. Ну и, конечно, эффективное выполнение работ обеспечивает финансовая служба, где работают профессиональные специалисты, такие как Светлана Кокшарова и Марина Кудрявцева.Совладая с трудностями- Работа по содержанию в каждом регионе имеет свою специфику, - продолжает разговор генеральный директор. - В Карелии у нас в основном дороги с грунтовым покрытием, достаточно тяжелые и проблемные из-за движения по ним мощных лесовозов. В Терском районе проблемным является зимнее содержание: часть автодороги проходит вдоль моря, где образуются снежные переметы. Если упустить ситуацию, могут быть серьезные проблемы.Однако дорожники готовы к любым сложностям и все скрытые нюансы содержания здесь давно известны. На Умбском участке из 21 работника только двое дорожных рабочих приезжают из Кандалакши, остальные - местные, жители Терского района.- Мы взялись за этот контракт, чтобы добросовестно выполнять его условия, - говорит начальник участка Алексей Киселев. - Кроме того, мы сами здесь живем, ежедневно пользуемся этими дорогами.Многие из работников и ранее занимались содержанием и ремонтом дорог, кто-то пока лишь нарабатывает опыт. На содержании в основном асфальтированные дороги, но есть и грунтовые:а\\\\д Умба-Варзуга с 89 по 135 км.а\\\\д Умба-Кировск с 0 по 57 км.подъезд к д. Умба с 0 по 6 км.На пескобазе здесь практически всегда сохраняется постоянный запас песко-соляной смеси - около 1000 кубометров. По словам Алексея Киселева, согласно контракта на зимний период необходимо около 3000 кубометров. Поэтому как только возникает необходимость, он передает заявку в Кандалакшу и с основной базы оперативно доставляют необходимое количество материала.- КДМ на базе «Скании» может взять 11 кубометров, а к примеру наш КАМАЗ только 6 - 8, - продолжает Алексей Киселев. - Это значит, что за одну погрузку делаем больший объем работы, сокращаем порожние пробеги. Конечно, все зависит от погодных условий, но в среднем для однократной обработки всех дорог, которые находятся на содержании в Терском районе, хватает около 90 кубометров песко-соляной смеси. Диспетчерская служба - и наша, и заказчика «Мурманскавтодора» работают круглосуточно, контроль жесткий. И мы тоже работаем круглосуточно, готовы и выезжаем на дорогу в любое время как только возникает для этого необходимость…- На дорожную деятельность в общей структуре группы компаний приходится 55-58 процентов финансового оборота, - заметил Дмитрий Кипнис. - В эту сферу мы пришли надолго, вложили значительные средства в дорогостоящую технику и рассчитываем остаться и работать. А поэтому должны и будем работать качественно, строго соблюдая нормативы и требования.- Считаю главным достижением минувшего года, что в условиях обострения коронавирусной инфекции мы сохранили коллектив. Технику можно приобрести любую, но очень важно, чтобы на ней было, кому работать. На карантин не уходили. Несмотря на риски, все были на местах. И вместе благополучно пережили этот период, - отметил Дмитрий Кипнис, генеральный директор ООО «Стройтехтранс».КОММЕНТАРИЙНиколай Бова, глава администрации города Апатиты:«Эта компания пришла на помощь генеральному подрядчику, выигравшему конкурс на реконструкцию улицы Пушкина, но не успевавшему выполнить работу вовремя. А они пообещали и сделали! 4 октября, еще до первого снега, последние метры асфальта были уложены.«Стройтехтранс» работал у нас и раньше. В прошлом году сделали дорогу по улице Бредова, ранее - по проспекту Сидоренко и улице Фестивальной. Они зарекомендовали себя профессионалами своего дела, которые прислушиваются к пожеланиям жителей, умеют находить решения в сложных ситуациях. К примеру, на парковке по улице Пушкина сохранили бузину. Дерево это приживается в нашей местности довольно сложно, посажено первыми строителями города и является знаковым для жителей старшего поколения».Геннадий Попов, глава Терского муниципального района Мурманской области:«К нам в администрацию за последние полтора месяца не поступало ни одной жалобы от жителей на содержание дорог в районе. А у нас зима вообще-то, когда и снег, и метели! Думаю, что это хороший показатель качества работы. Скажу больше, я сам в пятницу вечером езжу домой из Умбы в Варзугу и возвращаюсь в воскресенье обратно - никаких проблем нет, дорога всегда почищена, знаки видны. Остается лишь пожелать, чтобы так работали всегда».К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru