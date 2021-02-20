Диалог с Ольгой Черемных. Акценты

оперная певица Ольга Черемных

Симфоническая фантазия Чайковского «Франческа да Римини» и симфоническая поэма Рахманинова «Остров мертвых» были исполнены оркестром Карельской государственной филармонии под руководством дирижера А. Рыбалко.

Подобно драгоценному украшению, огранкой концерта стало выступление солистки Санкт-Петербургского театра «Зазеркалье», лауреата международных конкурсов, Ольги Черемных.

Исполнительница представила публике романсы двух мастеров русского музыкального искусства в переложениях для сопрано и оркестра. Если сравнить репертуар концерта с цветовой палитрой красок на мольберте художника, то камерные сочинения, исполненные Ольгой Черемных, выражающие лиризм, чувственность, глубину, неоднозначность эмоций героев композиций гармонично сочетаются с ярко-драматическими мотивами и мощным смыслом неотвратимости смерти и любви к жизни.

Две линии, два художественных замысла концерта, представленные оркестром и солисткой, имеют одну точку отсчета, один мольберт, но существуют на различных уровнях смысловых и эмоциональных траекторий, искусно создавая неподдельно живые картины-истории. Такое парадоксальное, на первый взгляд, сочетание сделало концерт ценным и уникальным.

Мне удалось взять интервью у Ольги Черемных и акцентировать внимание на самых любопытных ответах солистки.

О начале пути

Решение о выборе пути пришлось на возраст 16 лет, когда я параллельно заканчивала гимназию и школу искусств. Выбор пал не на изучение юриспруденции и филологических наук, что теоретически было возможным, а именно с определением той стези, которая вела к постижению музыкального искусства. Мое желание петь было настолько сильно и бескомпромиссно, что я особенно не анализировала свои действия и не думала о трудностях и препятствиях в постижении профессии. В процессе обучения в Санкт-Петербургской консерватории я начала осознавать, что музыка, как вид искусства, является не самостоятельным явлением, отдельным от всего существующего. На тот момент она стала для меня наиболее понятной в синтезе с искусством драматическим, сценическом воплощении произведения, с которым связаны работа над пластикой исполнителя, приемы при создании образов, присвоении характера героинь. Такой метод обучения наиболее близок мне и очевиден для понимания профессии вокалистки.

О романсе

– В Петрозаводске я представила программу, состоящую из романсов П. Чайковского и С. Рахманинова в переложениях для голоса и симфонического оркестра. В ходе работы над репертуаром мы придумали некое драматическое развитие внутри программы, в центре сюжета которой представлена лирическая героиня. Она проходит через определенные испытания, претерпевает трудности в отношениях к предмету любви и отношении к миру, исходя из физических и духовных способах восприятия к событиям.

На мой взгляд, Рахманинов как бы вкладывает эмоцию в твое тело, а Чайковский передает эмоцию с помощью иррациональной, энергетической музыкальной волны. Исследование собственной боли, вопрос выбора и сопоставление в способах достижения музыкальной гармонии композиторы трактуют, на мой взгляд, различными способами. Музыка Рахманинова в данный момент ассоциируется у меня с графическими художественными произведениями, созданными чернографитным карандашом с множеством полутонов, а музыка Чайковского ассоциируется с картинами, написанными маслом или акварелью, которые отличаются прозрачностью и чистотой красок.

Масштаб симфонического действа и романса, который длится около трех минут,| важно превратить в театральное действо в миниатюре. В этом и состоит ценность объединения симфонической музыки и мелодии романса.

фотография оперной певицы Ольги Черемных

О роли мастер-классов

Мастер-классы – это очень полезная и классная вещь. В системе современного музыкального образования существует такое понятие как вокальный коучинг. Основное внимание уделяется стилистике, жанрам, тонкостям вокальной фонетики, а также такие занятия помогают исполнителю разработать необходимый план по раскрытию своего потенциала, приблизиться к пониманию технических проблем и отыскать удачные актерские воплощения. В ходе мастер-классов формируется критерий оценки со стороны профессионалов-преподавателей и самооценки. Мастер-классы помогают совершенствовать как голосовую, так и пластическую выразительность. Также участие в подобных мероприятиях – это обмен опытом с коллегами и, конечно полезные знакомства.

О сценическом пространстве

Мне бы очень хотелось представать перед слушателем живым человеком, за которым интересно наблюдать, которому сопереживаешь. Этот персонаж на сцене может быть дурашлив, может быть и в чем- то… неформальным. Мне повезло, что в настоящее время я работаю в театре, где одной из главных ценностей является молодость, живость, не нафталинность, а в хорошем понимании современность. И мы в диалоге с дирижерами и режиссерами идем в этом плане в одну сторону. Здорово, что в целом сценическое пространство музыкальной классической сцены многопланово, зритель молод, и актуальная музыка существует не только, к счастью, на поп-сцене. На мой взгляд, качественные музыкальные явления есть во всех современных пространствах. И самое ценное в том, что мы можем их услышать.

О таланте и отдыхе

Талант для меня – это синтез профессионализма, воли, любви к музыке и особой искры, харизмы. Я люблю танцевать, заниматься йогой. Обожаю путешествовать, и так здорово, что гастроли и новые впечатления – часть моей профессии. Мечтаю, чтобы поскорее наступила пора, когда можно будет свободно передвигаться на велосипеде.