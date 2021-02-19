Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 19 февраля 2021 года: изменился процесс записи на вакцинацию

На портале "Госуслуги" записаться на прививку от ковида можно только через баннер «Защитите себя и своих близких». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 19 февраля 2021 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 45780 заболевших COVID-19, 43512 человек выздоровели и 904 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 22573 человека, 59 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2372 заразившихся.

За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 130 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+12, всего 4254), Кандалакшском районе (+10, всего 3156), Печенгском районе (+17, всего 2499), Мончегорске (+10, всего 3013), Кольском районе (+9, всего 1704), Оленегорске (+8, всего 2297), Кировске (+2, всего 650), Ковдорском районе (+1, всего 751), Апатитах (+2, всего 1374).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 22573 случая

Североморск - 4254 случая

Кандалакшский район – 3156 случаев

Мончегорск – 3013 случаев

Печенгский район - 2499 случаев

Белокаменка - 2372 случая

Оленегорск – 2297 случаев

Кольский район - 1704 случая

Апатиты – 1374 случая

Ковдорский район - 751 случай

Ловозерский район - 668 случаев

Кировск – 650 случаев

Терский район – 328 случаев

ЗАТО Видяево - 105 случаев

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 22573

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. Театры и кинотеатры возобновили работу, но с ограничениями.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 328

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 3156

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 1374 и 650 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 1704 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Изменение в записи вакцинации

Оперштаб обращает внимание на изменение процесса записи на вакцинацию.

На Едином портале госуслуг записаться можно только через баннер «Защитите себя и своих близких». Для этого нужно выбрать пункт «Защитите себя и своих близких»/«Записаться на вакцинацию», проверить при необходимости информацию о заявителе, выбрать подразделение медицинской организации для записи и выбрать удобную дату и время. На ЕПГУ запись на вакцинацию через «Запись на прием к врачу» недоступна. На региональном портале «Здравоохранение Мурманской области» необходимо: - Выбрать «Запись к врачу», «Свободная запись к врачу»; - Выбрать из предложенного списка муниципалитет; - Выбрать медицинское учреждение, затем подразделение, в котором есть кабинет - вакцинации, подтвердить личные данные; - Выбрать медицинскую услугу «Вакцинация от COVID-19»; - В поле выбора врача указать кабинет и этап вакцинации; - Выбрать удобные дату и время из предложенных вариантов.

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