Начало февраля в Заполярье ознаменовалось мощными снегопадами. Погода постаралась на славу: в одном только Мурманске за неделю выпало две месячные нормы осадков! Коммунальщики без устали расчищали дороги от снежных завалов, а автомобилисты откапывали своих «ласточек» из-под сугробов. Но не успели жители Мурманской области выдохнуть, когда снегопады прекратились, как небесная канцелярия преподнесла другой сюрприз – в регионе стукнули крепкие морозы. Северяне кутаются как можно теплее, чтобы не заработать простуду в 30-градусный холод, а школьники в некоторых городах остаются дома – уроки отменяют.Морозы принесли местным жителям не меньшие проблемы, чем снегопады. Так, в Терском районе ввели режим повышенной готовности в связи с низкими температурами. По данным метеорологической сводки местной метеостанции, в некоторых населенных пунктах температура опустилась до -31. В администрации предполагают, что в более отдаленных селах она еще ниже.- Режим повышенной готовности вводится для того, чтобы экстренные службы были мобилизованы и готовы к разным ситуациям: прорыву водопровода, отключению электричества, обморожению у людей и так далее, - пояснил «КП» исполняющий обязанности консультанта по ГО и ЧС администрации Терского района Василий Зноев.Кроме того, в морозы остались без тепла жители 167 домов Полярных Зорь и Зашейка. Отключение электрокотлов коснулось также школ и детских садов. К счастью, никто этого заметил – батареи не успели остыть.- Благодарю сотрудников КАЭС и АТЭС за профессиональные действия по восстановлению электроснабжения ПС-115, с которой запитана электрокотельная города Полярные Зори. Несмотря на отключение электрокотлов, угрозы нарушения режима теплоснабжения потребителей города и Зашейка не было, так как циркуляция в теплосети не останавливалась, оперативно начались работы по запуску мазутных котлов, обследованию ВЛ-55 и возобновлению подачи электроэнергии. К моменту восстановления электроснабжения и перезапуску электрокотельной, в работу уже был включен один из мазутных котлов, - отметил глава Полярных Зорь Максим Пухов.Но больше всего не повезло с холодами в ЗАТО Островной. Удаленный кусочек региона, куда можно добраться только по воде или по воздуху, живет пока что без главного транспорта – теплохода «Клавдии Еланской». Судно ушло на ремонт в Архангельск, где работы затянулись как раз-таки из-за морозов. Оно прибудет обратно не раньше марта, а тем временем запасы продовольствия в местных магазинах иссякают. Жители Островного остались без колбасы, молочной продукции и свежих овощей.Одно спасение – вертолет. Как сообщает администрация муниципалитета, 22 февраля планируется грузопассажирский воздушный рейс из Мурманска, который доставит в Островной социально значимые продукты питания.Прогнозы синоптики пока что не радуют: холода в ближайшее время уходить не собираются. Температура воздуха чуть-чуть повысится 18 и 19 февраля, а затем вновь устремится вниз.- 18 и 19 февраля жителей Мурманской области ждет небольшая передышка. Циклон в Баренцевом море сместится в юго-восточном направлении, так что ждем снег. А с 19 февраля погоду Кольского полуострова будет определять поле повышенного атмосферного давления. Из-за этого морозная погода в регионе сохранится. Температура воздуха опустится до -35 градусов. Вообще, такие морозы больше характерны в дни Крещения, то есть в середине января. А тут все немного сместилось, - рассказала «КП» заместитель начальника гидрометцентра Мурманской области Елена Куринова.Так что пока что надо собрать волю в кулак и верить, что с началом календарной весны и погода станет теплее.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области расчистили от снега 95% дорог и дворов. Уборкой дорожной сети занимаются 464 единицы техники (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru