Национальная премия «Директор года» учреждена в 2006 году для оценки личного вклада директоров в развитие системы корпоративного управления, а также распространения передовых корпоративных стандартов в российских компаниях. Победителей и лауреатов премии определяет Экспертный совет из числа участников ежегодных рейтингов лучших директоров, которые составляются Ассоциацией профессиональных директоров АНД и Российским союзом промышленников и предпринимателей в партнерстве с компанией PwC.Напомним, что в этом году победителем премии в номинации «За вклад в развитие культуры ESG» стал генеральный директор «ФосАгро» Андрей Гурьев. Еще четверо членов Совета директоров компании вошли в ТОП итоговых рейтингов премии. Так, председатель Совета директоров «ФосАгро» Ксавье Роле вошел в рейтинг «25 лучших председателей советов директоров». В рейтинг «50 лучших независимых директоров» вошли председатель Комитета Совета директоров «ФосАгро» по устойчивому развитию Ирина Бокова, председатель Комитета по аудиту Маркус Дж. Роудс и член трех комитетов Совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрей Шаронов.- Для «ФосАгро» приверженность принципам ESG, прозрачности и раскрытия информации, а также совершенствованию стандартов корпоративного управления является безусловным приоритетом. В этой связи тот факт, что половина членов Совета директоров «ФосАгро» были отмечены авторитетным Экспертным советом XV Национальной премии «Директор года» особенно важен для нас как подтверждение соответствия системы корпоративного управления «ФосАгро» лучшим на рынке практикам, - прокомментировал результаты премии председатель Совета директоров «ФосАгро» Ксавье Роле.От школы до институтаВпрочем, говоря о эффективности управления и уровне компетенций ее руководителей, в компании обращают внимание и на качество работы с кадрами в целом. В этой области «ФосАгро» придерживается собственной модели: она не только ищет ценных специалистов на рынке труда, но и готовит их самостоятельно – с помощью Комплексной образовательной программы и сотрудничества с ведущими профильными вузами страны.Система подготовки кадров для компании сегодня охватывает все этапы обучения - от начальной школы, где талантливые ребята могут стать учениками «ФосАгро-классов», до выпуска из института.Одна из ключевых ролей здесь отводится первому научно-практическому центру «ФосАгро» в АПК, созданному в октябре прошлого года в Тимирязевской академии. Совместно с РАН для него разработана инновационная образовательная программа «ФосАгро: от руды до еды», которая уже включает 30 лекций, а в ближайшем будущем расширится до 100. Ее планируется интегрировать в образовательные программы 30 ведущих аграрных вузов страны, где ее слушателями станут 15 тысяч человек в год.В создание этой программы интегрирован опыт компании, наработанный во взаимодействии с ведущими техническими вузами страны и прежде всего Санкт-Петербургским горным университетом.Что касается Заполярья, то здесь «ФосАгро» не первый год тесно сотрудничает с Мурманским арктическим государственным университетом, оказывая действенную помощь его филиалу в г. Кировске. В этом году на базе филиала МАГУ в г. Апатиты начала работать программа «Кадры для горной промышленности», призванная обеспечить отрасль компетентными специалистами.Уже сейчас по программе «Молодые талантливые специалисты» на предприятия группы «ФосАгро» ежегодно трудоустраивается около 60 выпускников вузов, многие из которых «дружат» с «ФосАгро» со школьной скамьи, ведь в Кировске и Апатитах, как и в каждом городе присутствия компании с успехом действуют «ФосАгро-школы», где учащиеся по углубленной программе изучают физику, химию, математику и информатику. При этом, попадая на производство, новый для компании человек не остается один на один с проблемами адаптации. Его последовательно и внимательно продолжают сопровождать, погружая как в тонкости профессии, так и помогая срастись с коллективом.- Для каждого участника программы разрабатывается план профессионального и карьерного роста, каждому назначается опытный наставник, помогающий в производственном процессе, так же содействует адаптации в коллективе, - рассказывает заместитель директора Кировского филиала АО «Апатит» по персоналу Роман Долгоруков. – Благодаря этому мы получаем не только компетентных специалистов, но и здоровый климат в коллективе, каждому члену которого комфортно работать и развиваться вместе с компанией.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru