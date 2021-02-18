Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 18 февраля 2021 года: оперштаб разъяснил правила проведения праздников в школах и детсадах

В преддверии 23 февраля и 8 марта оперативный штаб разъяснил правила проведения детских праздников.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 18 февраля 2021 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 45650 заболевших COVID-19, 43278 человек выздоровели и 899 умерли.
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 22514 человек, 63 новых случая были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2372 заразившихся.
За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 137 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+8, всего 4242), Кандалакшском районе (+22, всего 3146), Печенгском районе (+8, всего 2482), Мончегорске (+12, всего 3003), Кольском районе (+6, всего 1695), Оленегорске (+8, всего 2289), Ловозерском районе (+3, всего 668), Кировске (+2, всего 648), Ковдорском районе (+3, всего 750), Апатитах (+2, всего 1372).
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:
Мурманск – 22514 случаев
Североморск - 4242 случая
Кандалакшский район – 3146 случаев
Мончегорск – 3003 случая
Печенгский район - 2482 случая
Белокаменка - 2372 случая
Оленегорск – 2289 случаев
Кольский район - 1695 случаев
Апатиты – 1372 случая
Ковдорский район - 750 случаев
Ловозерский район - 668 случаев
Кировск – 648 случаев
Терский район – 328 случаев
ЗАТО Видяево - 105 случаев
Полярный – 21 случай
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
ЗАТО Заозерск – 3 случая
Гаджиево - 1 случай
Карта распространения коронавируса в Мурманской области.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Коронавирус в Мурманске
Всего зараженных: 22514
Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области
Музеи: работают
Изоляция для приезжих: нет
Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. Театры и кинотеатры возобновили работу, но с ограничениями.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных: 328
Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица
Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 3146
Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 1372 и 648 соответственно
Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 1695 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Что на счет праздников
В преддверии 23 февраля и 8 марта оперативный штаб разъяснил правила проведения детских праздников. Мероприятия можно провести в пределах одного класса или группы, без участия родителей, а только с привлечением работников образовательной организации.
С учетом санэпидобстановки в Мурманской области проведение праздничных мероприятий в детских садах, школах, гимназиях, лицеях, профессиональных образовательных организациях и учреждениях допобразования детей возможно при соблюдении этих условий.
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