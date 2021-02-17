Владимир Путин одобрил инициативы «Единой России» по решению вопросов занятости населения и защите гарантированного минимального дохода

Владимир Путин предложения партии в сфере занятости поддержал.

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов озвучил основные законодательные приоритеты партии на встрече с Владимиром Путиным 17 февраля. В первую очередь речь идет о поправках в закон о занятости.

Они предполагают, что полномочия центров занятости перейдут на федеральный уровень. Это сделает услуги центров одинаково качественными по всей стране. Кроме того, усилится межрегиональное взаимодействие — люди будут понимать, что их профессия востребована, например, в соседнем регионе. Это постепенно приведет к замене внешней трудовой миграции на внутреннюю — то есть, работу в первую очередь получат россияне, а не приезжие. Поправки в скором времени их внесут в Госдуму, рассказал Сергей Неверов.

«Центры занятости должны заработать по-новому, и из «бирж труда», куда человек обращался в первую очередь за пособием, они должны превратиться в удобные, клиентоориентированные центры. Мы предлагаем развитие электронной формы предоставления госуслуг в сфере занятости. Также необходимо расширить функционал платформы «Работа в России». Это позволит сократить перечень документов, которые необходимо подавать в службы занятости», — сказал руководитель фракции «Единой России» в Госдуме.

Владимир Путин предложения партии в сфере занятости поддержал.

«Давайте совместно с Правительством проработаем отдельно, я соответствующее поручение на этот счет сформулирую», — сказал глава государства.

Еще одна инициатива Единой России направлена на защиту гарантированного минимального дохода от списания за долги. Сергей Неверов рассказал, что «Единая Россия» подготовила законопроект и внесла в его в Госдуму 11 февраля.

«Реализация нашего закона даст возможность должнику указать в службе судебных приставов банковский счет для сохранения ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума. Банк и другие кредитные организации не смогут списывать эту сумму в счет погашения долга», — подчеркнул Сергей Неверов.

Этот вопрос, по мнению Владимира Путина, требует предметного подхода.

«Обязательно надо посмотреть на это предметно и довести до конца», — заявил глава государства, комментируя инициативу.

Кроме того, Сергей Неверов поднял тему индексации пенсий работающим пенсионерам. Правительство по поручению Президента готовит сейчас варианты решений вопроса.

«Мы тоже направили туда ряд предложений, надеемся, что они найдут свое отражение в окончательном варианте», — отметил руководитель фракции и сообщил, что ранее «Единая Россия» уже внесла поправки в законодательство, устанавливающие индексацию для пенсионеров-опекунов.

Над вопросами занятости и защиты доходов граждан «Единая Россия» работает на протяжении нескольких месяцев. Осенью прошлого года тему защиты гарантированного минимального дохода поднял председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. По его словам, она будет отражена в народной программе партии на выборах в Госдуму. Над поправками в закон о занятости единороссы работали совместно с Минтруда.

Первый заместитель председателя Мурманской областной Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Мищенко:

«Принятый в 1991 году закон «О занятости населения в РФ» не отвечает на все вопросы и вызовы времени. Исходя из этого, назрела острая необходимость в разработке новых правовых норм, соответствующих современным реалиям. Уверен, государство должно обеспечивать страхование граждан от безработицы. 2020 год, пандемия показали актуальность и необходимость данной гарантии.

Предложение о создании единой службы занятости поможет развитию внутренней трудовой миграции. Особенно это актуально для районов Крайнего Севера и Дальнего Востока. В Мурманской области налицо промышленный бум, а трудовые ресурсы ограничены. Наличие единой службы разрешит данную проблему. Также это привлечет в регион узкопрофильных специалистов, поможет молодежи в выборе востребованных на рынке труда профессий.

Заслуживает внимания и смена акцентов по программе обеспечения занятости населения. Важно направить средства на переобучение и создание постоянных рабочих мест. Только таким образом, на мой взгляд, возможно кардинально решить проблему безработицы.

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