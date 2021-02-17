10 ноября этого года известному краеведу, историку, писателю и поисковику Михаилу Орешете исполнилось бы 70 лет. К большой скорби множества людей, которые знали этого удивительного человека, Михаил Григорьевич не дожил до юбилея - его сердце остановилось 8 февраля на любимом им острове Партизанский.От рассказов фронтовиков – к делуДля Орешеты слово «память» имело особый смысл - неслучайно он пошел учиться в Мурманский педагогический институт на исторический факультет. Но сидеть только за книгами и архивными документами – это не про Михаила Григорьевича. С детства его окружали фронтовики. Только вернувшиеся с войны, они рассказывали мальчишкам, как это – смотреть смерти в глаза, плюнуть ей под ноги, послать к черту и закрыть грудью Родину. Эти рассказы дополнялись горем женщин, которые не дождались с фронта мужей, отцов, сыновей. Михаил Орешета умел слушать и чувствовать. Он понял всю важность этой информации, которую нужно сохранить. Ведь это тогда, после войны, в каждом дворе, в каждой деревне были прошедшие войну. Но мельница времени прокрутила жернова, и ветеранов остались единицы.Орешету тянуло в места, где когда-то шли бои, где полегли наши солдаты. Кажется, что эти земли, политые кровью, говорили с ним и просили напомнить потомкам о себе. Михаил Орешета даже зимой, на лыжах, отправлялся в это гранитное царство, думал, как сделать так, чтобы и другие сюда дошли. Кто-то скажет, что это была миссия, а кто-то – что это была жизнь человека сильного духом. На улице могли быть мороз, метель, а на мемориалах (тут надо понять, что далеко не все они находятся в городах да на удобных, видных местах) шли работы.Больше 40 лет (вдумайтесь в это число!) Михаил Орешета занимался поиском останков наших бойцов, павших в годы Великой Отечественной войны. Тут нельзя не упомянуть имя еще одного человека, без которого это движение в Мурманской области не стало бы таким мощным – Льва Васильевича Журина. Он ушел из жизни 31 мая прошлого года. Оба поисковика не могли остаться равнодушными к тому, что для тысяч солдат кольская земля стала братской могилой без надгробия. Поэтому толкнули вперед поисковое движение: их усилиями каждый год хоронили десятки воинов, чьи останки с весны до осени искали в лесах и болотах добровольцы. Причем работа велась даже за пределами Мурманской области, например, в Финляндии.А еще Михаил Орешета был щепетилен в работе по установлению имен солдат. Узнать имя можно далеко не каждого павшего. Большая удача, если при нем будет именной медальон, документ, письмо или какой-то предмет, который укажет хотя бы на то, откуда этот человек, в какой роте или батальоне служил. Михаил Григорьевич не жалел времени на поиски сведений о павших бойцах и добивался, чтобы появлялись мемориалы с золотыми буквами.Пожалуй, золотыми буквами были написаны и его книги. Орешета был великолепным рассказчиком, ходячей энциклопедией военных лет. И находил время записывать эту важную для потомков информацию. «Гвоздики на скалах», «Долина славы», «Десант вызывает огонь на себя», «Дуэль», «Тропою героев Заполярья», «Поля ратной славы земли Кольской»… А еще отдельно стоят книги о населенных пунктах, которые покидает жизни, например, «Осиротевшие берега».Свои знания он передавал не только детям (работал, например, директором Центра гражданского и патриотического воспитания молодежи), но и людям постарше: ездил по воинским частям, работал с личным составом.Когда вода сдалась, а люди - нетО том, что есть у нас на кольской земле остров Партизанский, знают далеко не все. Чтобы найти его, надо поехать на Верхнетуломское водохранилище. Это было одно из самых любимых мест Михаила Орешеты. Он, конечно, весь Кольский полуостров был готов обнять – и далекие Рыбачий и Средний, и опасный Муста-Тунтури. Но этот островок земли, который в свое время не затопило из-за постройки Нижнетуломской гидроэлектростанции, был как-то роднее всего.1942 год был для Мурманской области особенно тяжелым. 18 июня стал черным днем для Мурманска – на город сбросили почти 12 тысяч авиабомб. В это непростое время в Заполярье были созданы партизанские отряды «Большевик Заполярья» и «Советский Мурман», в которые вошли юноши и девушки. Их закинули на Партизанский остров, где ничего не было. Да и островом он тогда не был, а просто безымянной частью земли, разве что упоминали ее как высота 137,2. Лишь через 42 года после войны Совет народных депутатов Мурманской области примет решение присвоить Партизанскому острову топоним.В послевоенное время этим уголком кольской земли занялись не сразу, ведь сначала надо было восстановить уничтоженный бомбежками Мурманск. Только в 1975 году Владимир и Юрий Смирновы – сыновья командира отряда «Большевик Заполярья» - вместе с партизаном Матвеем Мошниковым установили место дислокации партизанских отрядов и пограничного поста 82-го Рестикентского отряда. Родилась идея сделать там музей, чтобы увековечить подвиг солдат и чтобы сюда могли приезжать их потомки.В 1983-м была восстановлена первая землянка. Благодаря воспоминаниям участников отрядов удалось восстановить схему, какие строения были на Партизанском острове, - так здесь появились штабные и жилая землянки, построена баня. Шла работа и в другом направлении: создавались мемориальные объекты - обелиски на месте партизанского захоронения, мемориальные доски в местах расположения землянок, поклонный крест, а также памятник на воинском захоронении пограничников 82-го погранполка. Получился военно-исторический комплекс.Точка на картеМихаил Орешета заботился о Партизанском острове, проводил здесь слеты, на которые съезжались потомки партизан, школьники, пограничники, поисковики, историки... Место было знаковым, а с годами приобрело новое значение – стало одной из точек на карте патриотического воспитания молодежи. К слову, за него надо было еще и побороться. Военные мемориалы в Мурманской области нередко страдают от рук вандалов, хотя на остров они добраться не смогли. Зато сюда любили наведываться рыбаки, которым было удобно останавливаться на этой суше посреди водохранилища. После себя гости оставляли мусор, кострища, а прошлым летом едва не спалили землянки и другие строения, сделанные из дерева.В символичный день – 22 июня, День памяти и скорби - Михаил Орешета от знакомых узнал, что Партизанский горит. Рыбаки уехали, оставив непотушенный огонь, который подбирался к постройкам. К острову поспешил катер службы авиаохраны лесов, с пожаром боролись почти сутки, огонь удалось остановить. Но тем летом в Мурманской области стояла жара, дождей почти не было, зато был ветер, который разжег пламя снова. Разгорелось оно не от забытой пожарными тлеющей искры - виноваты были опять незваные гости: после того как первый пожар был потушен, на Партизанский отдохнуть на природе приехали молодые люди. И, как и рыбаки, не потрудились хорошо затушить костер…26 июня на Партизанском из-за людской глупости случился третий пожар, который чуть не уничтожил военно-исторический комплекс. Пожарным с невероятным трудом удалось остановить огонь примерно в 50 метрах от построек. В те дни Михаил Орешета плохо спал и очень волновался за любимое место. Он отправился туда, чтобы помочь огнеборцам: для них варили гречневую солдатскую кашу и топили землянки, чтобы парни могли согреться.Последний походО том, как Михаил Григорьевич любил Партизанский, говорит то, что на острове даже воссоздали огород. В военные годы еды не хватало, обеспечение продуктами нарушали бомбежки, диверсии врага и многое другое. Поэтому партизаны пытались на неплодородной северной земле вырастить хотя бы картошку.- Идея разбить небольшой огород на дальнем берегу Червос-озера весной 1943 года возникла у помощника начальника штаба по хозяйственной части партизанского отряда «Советский Мурман» Александра Федунова. Командир отряда Сергей Куроедов сначала воспринял ее в штыки, но потом согласился, - рассказывал в 2019 году Михаил Орешета. - Прокормить два отряда огородик не мог, а вот порадовать людей свежей зеленью да молоденькой картошечкой у этого хозяйства получалось.Александр Федунов сам рассказал Орешете про огород, и наш краевед загорелся этой идеей. Так на острове возродили эту практику. Участники традиционного летнего слета в 2019 году ели молоденькую картошку и свежую зелень. Эх, вкусно было!В начале февраля 2021 года Михаил Григорьевич снова поехал на Партизанский остров. Даже когда за окном вьюжило, а земля была покрыта толстым слоем снега, Михаил Григорьевич не хотел сидеть дома - не в его это было правилах. Родись он в годы войны – стал бы отличным солдатом, всех бы удивил своей выносливостью. Вот и 8 февраля он поехал на Партизанский приглядеть за комплексом, здесь ведь даже зимой кипела жизнь – приезжали школьники, которым показывали, как топить печку да утеплять землянку. Но не восстановившемуся после непростой болезни Михаилу Орешете стало плохо. Вызвали вертолет МЧС - по-другому быстро на Партизанский не попасть. Но помощь не успела.Сердце Михаила Григорьевича остановилось, и было сказано много слов, но главные, которые он хотел бы услышать, - что дело его будет жить. Будут проходить на острове слеты, будут походы по местам воинской славы, дети услышат рассказы о военных годах Заполярья. И будут каждый год искать останки бойцов и хоронить их с почестями, а памятники не будут падать, как в Лиинахамари, - за ними будут следить и ухаживать. Михаилу Григорьевичу это обещали его друзья и ученики…ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЕдинственный в России гидросамолет Бе-6, который стоит в Сафоново, не стал объектом культурного наследия. Распоряжение об отказе подписал и. о. министра культуры Мурманской области (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru